A estudante Bruna Lorraynne Gonçalves Guedes, do curso de Pedagogia da UFMT/Rondonópolis, fez a defesa, no último dia 24 de março, no bloco central do campus, do seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), abordando o tema diversidade sexual e de gênero na escola. A banca examinadora atribuiu nota 10 ao seu TCC.

Bruna teve como sua orientadora a professora doutora Elni Elisa Willms, sendo que a banca foi composta pelo professor mestre Júlio Cézar Coelho, mestrando Bruno do Prado Alexandre e professora mestre Paula Faustino Sampaio. A aluna apresentou seu trabalho para a banca, foi arguida e respondeu com muita segurança todas as perguntas.

O TCC teve por objetivo compreender os estudos sobre gênero e sexualidade para a construção de uma cultura que considere a diversidade sexual e de gênero na escola, a fim de contribuir para a formação do pedagogo que vai atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

A estudante destaca que constitui-se uma temática bastante polêmica, “pois observa-se que os profissionais envolvidos com a educação preferem não tocar no assunto, talvez porque não estudam suficientemente a questão revelando que o preconceito e a discriminação ainda são muito fortes com relação às questões de gênero e sexualidade na escola”.

Além de uma rica pesquisa bibliográfica baseada escritores renomados, a aluna consultou também os Parâmetros Curriculares, que enfatizam a importância de trabalhar temas transversais na educação, RCNEI, Orientações Curriculares das Diversidades Educacionais, bem como a legislação atual que preconiza a inserção de estudos de gênero na escola. Também houve discussão dos filmes “Orações para Bobby” e “Cuatro Lunas”, ainda que brevemente.

“Espera-se que este trabalho possa contribuir para a construção de uma escola mais humana, voltada para a diversidade na qual os educadores trabalhem os conhecimentos de forma significativa e os alunos aprendam a conviver e respeitar as diferenças de gênero e sexualidade”, ressaltou Bruna.

A banca recomendou a divulgação e publicação dos resultados em eventos científicos da área de Educação. O trabalho, assim como os demais que conseguem a nota máxima, ficam arquivados na biblioteca da UFMT/CUR e são disponibilizados para pesquisa.