As agências da Caixa Econômica Federal abrirão neste sábado (8), em Rondonópolis, das 9h às 15h. Isso será feito para atender as pessoas nascidas nos meses de março, abril e maio que receberão o pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que foi antecipado para este dia. Leia mais sobre o assunto na edição deste sábado do Jornal A TRIBUNA.