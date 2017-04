Próximo leilão de concessões para iniciativa privada no País, ainda sem data marcada, prevê um lote incluindo os cinco aeroportos de Mato Grosso

O programa do Governo Federal de concessões de aeroportos no País terá um lote incluindo cinco aeroportos mato-grossenses: Várzea Grande/Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Alta Floresta e Barra do Garças. O lote com cinco aeroportos cria uma sinergia e maior atratividade ao vencedor, com um novo modelo a ser explorado unindo todas as estruturas. O Governo do Estado atesta que a decisão foi confirmada pela Secretaria Nacional de Aviação Civil.

No último dia 17 de março, o governo de Michel Temer realizou o primeiro leilão de aeroportos, incluindo os das cidades de Fortaleza (CE) e Salvador (BA). O próximo leilão de concessões para iniciativa privada no País, ainda sem data marcada, prevê novidades, a exemplo do lote incluindo os cinco aeroportos de Mato Grosso. O governador de Mato Grosso, Pedro Taques, informou que a inclusão dos aeroportos do nosso estado no leilão de concessões do Governo Federal foi atendendo a um pedido dele.

Taques explicou que o Governo do Estado solicitou e o Governo Federal aceitou a inclusão do Aeroporto Marechal Rondon (Várzea Grande) e dos quatro aeroportos regionais no Programa Nacional de Desestatização (PND). Conforme o governador, a concessão garantirá aos cinco aeroportos envolvidos uma melhor qualidade de serviços prestados e mais tranquilidade aos passageiros.

Vale lembrar que, diante dos frequentes problemas enfrentados, alguns segmentos da sociedade rondonopolitana já defendem, há muitos anos, a transferência da administração do Aeroporto Municipal de Rondonópolis para a iniciativa privada ou terceiros. Além disso, desde o começo da gestão, o governador Pedro Taques já vinha estudando a possibilidade da privatização de um grupo de aeroportos do Estado.

A proposta é que seja feita uma nova e moderna modelagem para aeroportos, que está sendo construída em parceria com a Secretaria Nacional de Aviação Civil. O aeroporto superavitário, no caso o Marechal Rondon, poderá subsidiar os quatro aeroportos regionais menores, de modo que todos funcionem com padrão de qualidade. Na prática, a empresa vencedora, que poderá ser estrangeira, destinaria o valor da outorga não mais para União, mas sim para investimentos nos regionais.

Além do governador, o senador Wellington Fagundes também disse ter atuado para que os cinco aeroportos em questão fossem repassados à iniciativa privada. Para isso, o parlamentar atesta que entregou um relatório nesse propósito ao Governo Federal, no qual também mostra a necessidade de apoio à aviação regional e adequações imediatas nos aeroportos de Rondonópolis e Sinop.