O Departamento Jurídico do União Esporte Clube deverão recorrer no pleno do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MT) da condenação imposta pelos membros do TJD em julgamento realizado na noite desta terça-feira (4), em Cuiabá. A informação foi repassada pelos advogados Róbie Bitencourt, Márcio Garcia e Paulo Barrionuevo Júnior, em visita a redação do A TRIBUNA na tarde desta quarta-feira (5). A reportagem completa você confere na edição desta quinta-feira (6) do Jornal A TRIBUNA.