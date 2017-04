O Departamento Jurídico do União Esporte Clube deve recorrer da decisão do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MT) da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) que deixou o clube fora das semifinais do Mato-grossense e também da Série D do Campeonato Brasileiro de 2018. Para isso, os advogados do time rondonopolitano aguardam o acórdão do julgamento, realizado na noite de anteontem (4), em Cuiabá. A informação foi repassada pelos advogados Róbie Bitencourt, Márcio Garcia e Paulo Barrionuevo Júnior, na tarde de ontem (5), em visita à redação do A TRIBUNA.

Denunciado pelo Dom Bosco, o Colorado foi punido pelos membros do TJD com a perda de seis pontos. Isso por causa da suposta escalação irregular do zagueiro Kauan e do meia Calado que deveriam ter cumprido uma partida de suspensão no primeiro jogo do Estadual deste ano, por uma expulsão dada ainda no ano passado. Além da perda de pontos, o tribunal ainda multou o clube em um salário mínimo.

De acordo Róbie Bitencourt, a decisão do TJD foi totalmente desconexa com as provas produzidas nos autos. Além disso, o advogado afirmou que os membros do tribunal ignoraram por completo o regulamento do Mato-grossense 2017 que diz em seu Capítulo III (Da Condição de jogo dos atletas), Artigo 21, que “Somente poderão participar do Campeonato, os atletas cujos nomes constem no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, publicado até a data da realização da partida”.

“O regulamento anistia de forma tácita o cumprimento de punições pedentes, porque se iniciou uma nova competição”, declarou Róbie Bittencourt. Segundo o advogado, as condições de jogo dos atletas foram estabelecidas pelo arbitral no final do ano passado. Na época, o Dom Bosco também participou dessa reunião e aprovou essas condições.

Apesar do União ter ficado fora das semifinais, pelo menos o time não foi rebaixado para a segunda divisão graças a um questionamento de Róbie Bitencourt quanto a um suposto erro da Procuradoria que anteriormente havia pedido a retirada de 37 pontos e uma multa de R$ 10 mil. “Ficamos com um sentimento de vitória por meio a zero porque conseguimos manter o União na primeira divisão. Porém, ficamos decepcionados com a perda dos seis pontos porque o tribunal não respeitou o regulamento do Mato-grossense”, reiterou o advogado.

Para o advogado Márcio Garcia, a parte técnica não foi analisada e acabou sendo realizado um julgamento político que vem desde a ocasião em que o União apoiou Aron Dresch, atual presidente do Cuiabá Esporte Clube, e que foi eleito para o cargo de presidente da FMF no mês de março. Ao contrário do Dom Bosco que apoiou o atual dirigente, João Carlos de Oliveira, que disputou a reeleição e perdeu.

ESPERA

Para entrar com recurso no pleno do TJD, os advogados do União aguardam o acórdão [sentença do colegiado] do julgamento de anteontem que pode levar cinco dias. Assim que o acórdão for publicado o clube terá o prazo de três dias para recorrer da decisão do tribunal.

“Na minha concepção, não tenho expectativas da suspensão da próxima rodada porque quem vai analisar o nosso pedido será o presidente do TJD, João Vicente Scaravelli. E por tradição, ele não tem antecipado ou concedido liminar para suspender o campeonato”, repassou o advogado.

MUDANÇA

Com a perda dos seis pontos, o União ficou em terceiro lugar, com 11 pontos, enquanto o Dom Bosco ficou na vice-liderança do Grupo B, com 14 pontos, e segue na competição. E a pedido do Azulão da Colina, que visa levar mais torcedores para a Arena Pantanal, na Capital do Estado, a partida contra o Sinop, no próximo domingo (9), será às 10h. No mesmo dia, o Luverdense receberá o Cuiabá, às 15h, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.