O ex-governador Silval Barbosa, réu em todas as ações oriundas das cinco fases da Operação Sodoma, terá uma nova defesa. Composta por cinco advogados, a banca que o representa protocolou renúnciou ao trabalho. Segundo nota encaminhada à imprensa, o motivo é a nova postura do ex-governador, que vem admitindo fatos relacionados à investigação e já considera uma confissão. Mais informações na edição desta terça-feira (25) do Jornal A TRIBUNA.