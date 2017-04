Com foco na juventude, ocorrerá nesta sexta-feira (21) e no sábado (22) a Conferência Nacional da ADNA Jovem. De acordo com o líder de jovens, Etevaldo Carneiro, o evento contará com a participação da preletora convidada Kalita Cristina, de Goias. A iniciativa ocorrerá na Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança (ADNA), ADNA Central, localizada na Rua Barão do Rio Branco, número 1847, no Bairro La Salle. Mais informações você confere na edição desta quinta-feira (20) do Jornal A TRIBUNA.