O bispo Alex Alves, de Anápolis (GO), reconhecido por um ministério de curas e milagres, estará em Rondonópolis neste fim de semana, na congregação Jardim Pioneiros da Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança (Adna), localizada na Rua Francisco Félix, 216, bairro Bom Pastor. Ele será o convidado da “Conferência de Milagres”, nestes dias 15, 16 e 17 de abril.

Com uma agenda bastante concorrida, o bispo Alex Alves, que é da Igreja Batista Renovada, já pregou em mais de 32 países e nas mais diversas partes do Brasil. É conhecido como um pregador com ênfase na Palavra de Deus e no avivamento. Durante a ministração bíblica, Deus o usa para curas, milagres e sinais, como revelações e batismo no Espírito Santo.

O pastor da Adna Jardim Pioneiros, Renato de Souza Carvalho, informa que a intenção dessa Conferência de Milagres é abençoar, sobretudo, pessoas doentes e necessitadas de um milagre, uma vez que são diversos os testemunhos do agir de Deus através do bispo. “O nosso propósito é abençoar a nossa cidade, principalmente aqueles que estão sofrendo de uma enfermidade e que a medicina não consegue resolver”, explicou.

Conforme o pastor Renato Carvalho, a Conferência de Milagres é aberta para todas as pessoas, independente de religião, sendo uma oportunidade para testificar o poder de Deus. Ele aproveita para fazer um convite de participação no evento para todos os interessados em receber algo de Deus, sejam pessoas de outros ministérios, de outras congregações ou religiões.

Neste sábado (15/4), o evento começa às 19h; no domingo (16/4), o horário de início é a partir das 18h; e, na segunda-feira (17/4), às 19h30. A entrada é livre, sem nenhum custo.