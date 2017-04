Um homem acusado de tráfico de entorpecentes e um foragido da Justiça foram presos em ações da Polícia Judiciária Civil, realizadas na quarta-feira (12.04), em Rondonópolis. Os trabalhos destintos, desenvolvidos pelas equipes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) e Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra), resultaram na apreensão de drogas e munições de calibre restrito.

Acusado de envolvimento com o tráfico de drogas, segundo a polícia, é Josemar Arruda Dias, 28, conhecido como “Xipão”. Ele foi preso por policiais da Derf-ROO, com 5 porções grandes de maconha. A prisão do acusado aconteceu após a equipe de investigadores receber uma denúncia de que o suspeito estava transportando a droga de Cuiabá para Rondonópolis.

Diante da informação, a equipe da Derf-ROO realizou o trabalho de monitoramento no terminal rodoviário, conseguindo identificar o suspeito com as mesmas características da denúncia. Na abordagem, foi apreendido com o mesmo uma bolsa florida, recheada com 5 tabletes inteiros de maconha.

Segundo a Polícia, o suspeito já foi condenado pela Justiça a mais de 11 anos de prisão por envolvimento nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e cumpria pena em regime semiaberto. Diante do flagrante, o acusado foi conduzido a delegacia, onde foi novamente autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

PRISÃO DE FORAGIDO

Em ação da equipe do Garra de Rondonópolis, o foragido da Justiça, Luiz Carlos Regitam teve o mandado de prisão cumprido. O suspeito estava com ordem de prisão por condenação a pena aproximada de 14 anos.

No momento do cumprimento do mandado, os policiais localizaram em poder do suspeito 54 munições de calibre .45, 9 de calibre .380, 2 calibre 32 e uma calibre .09, além de cartuchos .36, 64 espoletas e um pote com vestígios de pólvora CBC e um simulacro de arma de fogo.

As munições de calibre restrito foram apreendidas. Além de ter o mandado de prisão cumprido, o acusado foi autuado em flagrante por posse ilegal de munições. As informações são da assessoria da PJC.