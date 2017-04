Ricardo Pereira Morais, 19 anos, suspeito de coautoria em um duplo homicídio ocorrido em Rondonópolis foi preso pela Polícia Judiciária Civil, anteontem (05.04), durante investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP-ROO). Conforme a polícia, o suspeito tem passagens por roubo e por homicídio e estava com o mandado de prisão temporária decretado pela Comarca da Vara Criminal de Rondonópolis, pela participação no crime de duplo homicídio.

Segundo investigações da Polícia Civil, Ricardo agiu como coautor do crime, ocorrido no dia 15 de março, em uma Loja de Conveniência no bairro Vila Mariana, região da Grande Vila operária. Na ocasião, dois homens armados e motivados por vingança, chegaram no local e efetuaram disparos de arma de fogo na vítima alvo dos criminosos.

Durante a ação, uma terceira pessoa que não tinha relação com os fatos foi atingida pelos tiros e morreu. Nas diligências para elucidar os homicídios, os investigadores da DHPP conseguiram identificar os autores, que tiveram as ordens judiciais de prisão expedida pela Justiça.

Com o mandado de prisão temporária em aberto, os policiais civis iniciaram as buscas pelos suspeitos, conseguindo êxito em localizar e prender Ricardo. As diligências continuam com objetivo de efetuar a prisão do segundo envolvido no crime.