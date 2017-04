Preocupados com as condições precárias de alguns distritos industriais do município, uma comissão de diretores da Associação Comercial Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR), liderada pelo presidente Juarez Orsolin, esteve reunida com o prefeito José Carlos do Pátio e o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Milton Mutum.

Os diretores da ACIR, divididos em quatro grupos, fizeram uma espécie de levantamento com visita in loco para conhecer a realidade de cada distrito. Com isso, eles puderam passar ao poder público, as principais necessidades e de fácil resolução. Devido o grande fluxo de caminhões pesados no local, uma das obras que foram mais citadas foi a manutenção do pavimento. A limpeza dos lotes que estão tomados pelo mato e a iluminação pública também foram levantados, visto que essas melhorias trazem mais segurança para o local.

Uma dificuldade que afeta as ruas do distrito industrial Paulo Cabral de Moraes é a questão das águas pluviais em alguns períodos do ano e que permanece insolúvel durante meses. Foi sugerido ao município que se faça um projeto que contemple galerias de drenagem de águas para que possa por fim a esse problema.

O prefeito José Carlos do Pátio fez um compromisso com ACIR de que vai fazer um trabalho de manutenção nos distritos. Ele afirmou que vai solicitar a limpeza dos terrenos, fazer um tapa-buraco onde tiver asfalto e o encascalhamento e patrolamento nas ruas de terra, melhorar a iluminação pública com a troca das lâmpadas queimadas e se possível colocar novos braços nos postes que não forem iluminados.

Outro grande gargalo verificado pela comissão é no distrito Augusto Bortoli Razia no que diz respeito à entrada e saída do distrito. O local que fica às margens da rodovia BR-163 está sob a responsabilidade da concessionária Rota do Oeste que já tem um produto de duplicação para o local, mas que carece de alguma obra que garanta a segurança dos usuários desse distrito.

O presidente da Câmara, vereador Rodrigo Lugli, também participou da reunião e pediu ao prefeito que o município invista os recursos do Conselho Diretor da Política de Desenvolvimento Industrial de Rondonópolis (Codipi) nos distritos industriais.

De acordo Juarez Orsolin, as condições dos distritos industriais são essenciais para o município se desenvolver. O empresário afirmou que a ACIR quer contribuir com esse desenvolvimento e vai buscar o apoio dos parlamentares federais em busca de recursos para essas obras.