O presidente da Associação Comercial Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR), Juarez Orsolin, recebeu a visita da pró-reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus Rondonópolis, Analy Castilho Polizel de Souza. O objetivo do encontro foi aproximar as duas instituições para desenvolver projetos em conjunto que beneficiem ambas as classes.

Essa é a primeira visita de uma instituição de ensino superior ao presidente Juarez Orsolin, que iniciou a gestão em janeiro desse ano. O empresário acredita que a universidade pode e deve contribuir com a comunidade onde está inserida, e o mercado de trabalho é o local onde os graduados vão explorar na prática seus conhecimentos.

O presidente sugeriu a elaboração de um termo de cooperação técnica como ponto de partida para estreitar o relacionamento do meio acadêmico com a classe empresarial e assim desenvolver projetos em conjunto.

A pró-reitora Analy de Souza lembrou que a UFMT já realizou projetos com a ACIR, principalmente na área de economia municipal e também na criação de metodologias científicas para pesquisas, como no caso da pesquisa do Prêmio Acir de Destaque Empresarial.

Também participaram da reunião os diretores dos Institutos de Ciências Humanas e Sociais, Cecília Fukiko, Ciências Exatas e Naturais, Rosevaldo de Oliveira e de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Einsten Frederich Leal dos Santos, os diretores da ACIR, Armando Chaves e Jorge Roscete e o gerente administrativo, Robson Neves.