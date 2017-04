A Paróquia São Domingos Sávio, localizada no Jardim Atlântico, em Rondonópolis, que atende 13 comunidades e um público de aproximadamente 20 mil pessoas, realiza no próximo sábado (8), a partir das 18 horas, a abertura dos envelopes da promoção “Ligou, ganhou!”, que vai sortear um veículo Pálio Fire e três motos Honda Fan 125, todos 0 KM.

Conforme os membros da Paróquia, dos 4 mil envelopes colocados à venda, mais de 3.500 foram vendidos até ontem (5). Na promoção, o participante adquire um dos 4 mil envelopes, que estão devidamente lacrados, e dentro contém uma chave. Entre os quatro mil, quatro chaves estão marcadas, uma delas liga o carro. As outras três chaves dão direito, cada uma, a uma motocicleta.

A Paróquia lançou a promoção com o objetivo de arrecadar recursos para a construção de uma nova sede, com um novo templo com capacidade para até 500 pessoas, que serão acomodadas de forma mais confortável.

Com quase três décadas de construção, a sede da Paróquia não consegue mais atender toda a demanda de fiéis, tendo o espaço ficado pequeno perante o crescimento populacional daquela região, e também das próprias atividades da Paróquia.

Para adquirir um dos envelopes e ajudar o projeto, o interessado deve procurar a secretaria da Paróquia, no Jardim Atlântico, o Espaço Católico, na Rua Rio Branco abaixo da Praça dos Carreiros ou então um quiosque na Praça de Eventos do Rondon Plaza Shopping. Eles serão vendidos até sábado.

“Quero agradecer de coração a cada um que ao longo desses meses nos ajudou a vender os envelopes. Nós conseguimos ir muito além daquilo que esperávamos. Que Deus abençoe cada um de vocês por tornar a nossa promoção um sucesso”, disse o padre Sérgio, pároco da São Domingos Sávio.

REGRAS DA PROMOÇÃO

Para a validação dos envelopes, é necessário que os portadores se apresentem aos fiscais de mesa, que vão verificar se os envelopes não foram violados. Estando lacrados e sem marcas de violação, os fiscais autorizarão que o portador do envelope faça a abertura.

Dentro do envelope, existe um outro envelope onde está a chave, sendo que a ponta da chave está encapada com um dispositivo plástico. Dentre as chaves que foram colocadas à venda, existem quatro com uma gravura, que são as chaves premiadas.

Ao encontrar a chave com gravura, juntamente com um membro do Conselho Paroquial, o portador irá até o veículo e tentará acionar o motor do carro. Vale ressaltar que somente os portadores das chaves premiadas terão direito de ir até o veículo e tentar acionar.

Uma vez ocorrendo a contemplação dos quatro ganhadores, será automaticamente encerrada a abertura dos demais envelopes em razão do término da premiação. Na hipótese de não serem contemplados todos os prêmios no dia 8 de abril de 2017, será definido e divulgado na imprensa local nova data para abertura dos envelopes. Se mesmo assim não houver ganhador, uma nova data para abertura será marcada, e caso após as três chamadas o ganhador não comparecer, o bem que não foi sorteado ficará para a Paróquia São Domingos Sávio.

Os registros dos veículos junto ao Departamento de Trânsito (Detran-MT), deverão ser efetuados no prazo máximo de 30 dias pelos ganhadores, sendo todas as despesas de transferência de responsabilidade exclusiva do vencedor.

A coordenação da promoção “Ligou Ganhou” reforça ainda que consta no verso do envelope todo o regulamento da promoção, que também está devidamente registrado junto ao Cartório do 3º Ofício da Comarca de Rondonópolis.