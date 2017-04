A corrupção como uma atitude individual

“Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação”, como diz a música daquela banda de Brasília. Há um grande paradoxo entre não se aceitar a corrupção e simultaneamente, praticá-la de modo tão natural. Os mais recentes casos de apropriação indevida do dinheiro público no Brasil evidenciam essa hipocrisia. Diante disso, buscam-se transformações ou medidas amplas, quando a responsabilidade também é um ato individual.

As mudanças que tanto almejamos começam a partir da aplicação de princípios básicos de ética. Atitudes aparentemente pequenas e inofensivas que somadas fazem grande diferença, uma delas é a sonegação de impostos. Cerca de 420 milhões de reais deixaram de ir para os cofres públicos em 2015, é dinheiro que poderia ser empregado em saúde, educação, transporte e tantas outras reivindicações legítimas.

E o que dizer então da inércia em fiscalizar as ações do poder público? Quantas vezes, por exemplo, você já compareceu à uma sessão da Câmara de Vereadores de sua cidade, para verificar as questões em pauta? Ao invés disso, acreditamos que a nossa obrigação foi cumprida ao votar. Assim, o descaso na política é um reflexo também da nossa omissão enquanto cidadãos.

Estamos vivendo um círculo vicioso, “o outro faz errado, então eu também faço”. Para reverter essa situação é preciso dar o primeiro passo, cobraremos os nossos direitos, sem no entanto, nos abster dos nossos deveres e, principalmente, votar com responsabilidade, pois aqueles que estão no poder hoje, foram colocados lá por nós mesmos. Ou então, permaneceremos de braços cruzados à perguntar: “QUE PAÍS É ESSE?”.

(*) Daniela Dias Proença é estudante do 2º Ano do Curso de Letras/Português – UFMT Rondonópolis