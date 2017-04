E AGORA JOSÉ? A casa cai? “A casa cai hoje, ou tudo estava desmoronando na base do passado histórico-social-deprimente-corruptivo? O quanto nos afeta a lista gigantesca de políticos estaduais e nacionais, em todo território nacional, sem escolher religião, time de futebol, e aqui muito menos partido político, e agora Drummond? Esqueci – o quanto sou responsável também?

A LUZ PAGOU E A FESTA ACABOU? Pois bem… No caso da lista X, podemos considerar que a luz acendeu, mesmo que poeticamente a festa acabou, no caso a roubalheira, propinagem, tráfico de influências, e o pior de tudo “um sistema estruturado como instituição, ou melhor institucionalizado”, … avançando a nomes e sobrenomes, passando a grandes empresas, prestadoras de serviços, empreiteiras, tercerizadas… A luz?

VOCÊ QUE É SEM NOME E ZOMBA DO OUTRO… De si mesmo? Da cara de nosso presente e presente de boas escolas, bons hospitais, estradas, ruas, presídios e cadeias, a alegria do divertimento da desgraça, é momento de superar, ou ainda inerte, sem PROTESTO.

Protesto na festa? Protesto quando não se tem mais alternativa, pois quem eu deveria confiar, pois administra o meu imposto, minha aposentadoria, minhas ruas, minha cidade, ESTÁ SEM DISCURSO.

SOZINHO NO ESCURO – BICHO DO MATO – Escuridão que paira, cheiro que exala, visão que ampara, “sem ver” foi coisa do passado, agora precisamos urgentemente olhar e ver, mas fazer, que a sociedade seja menos crente na corrupção, pois é necessário, isolar o corrupto, dar sim uma chance, mas antes fortalecer a honestidade que é inverso do que se vê…

MARCHAR somente na direção do “basta” de tudo isso, é hora de renovar a justiça em cada um, sendo cidadão de verdade, sem mentiras e nem cancêr da corrupção.

