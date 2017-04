Renda obtida com o evento será destinada para a Santa Casa e para a Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis

O Rotary Club de Rondonópolis e a Associação dos Engenheiros Agrônomos da Grande Rondonópolis (Aeagro) realizarão o 9º “Leitão no Rolete” no próximo dia 30 de abril, a partir das 11h da manhã, no Centro de Eventos Santa Terezinha. A renda obtida com o evento será destinada para a Santa Casa e para a Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (Apor).

A presidente do Rotary Club de Rondonópolis, Edir Taube, o presidente da Aeagro, José Renato Perinete, o membro da diretoria da Apor, Tiago Clemente, e a secretária da Aeagro, Andressa Liceras, estiveram ontem no Jornal A TRIBUNA fazendo um convite de participação para toda a sociedade rondonopolitana.

Além do leitão assado, Edir informa que haverá acompanhamento de arroz, salada, farofa, torresmo e mandioca. Também terá venda de bebidas e de picolés. Outro atrativo será a realização do show de Dé Rico e da dupla de humoristas Nico e Lau, de Cuiabá. Os leitões a serem assados foram fruto de doação da família Sachetti e Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso (Acrismat).

Além do almoço, Edir e Tiago explicam que essa é uma forma de ajudar causas sociais da cidade e ainda ter um domingo mais alegre. Edir conta que o Rotary destinará sua parte da renda para a aquisição de instrumentos cirúrgicos para a Santa Casa. Já Tiago explica que a Apor destinará a sua parte na renda para o custeio mensal das atividades da entidade, no caso o centro de imagens, a ala oncológica na Santa Casa e o centro de apoio a pessoas em tratamento.

José Renato observou que, até então, a Aeagro fazia o “Leitoagro” e que no ano passado não o realizou. Como o Rotary promovia um evento parecido, atesta que decidiu juntar forças e fazer, de forma conjunta, um “leitão no rolete” maior e mais forte neste ano. Ele espera que o evento reúna entre 2 mil e 2,5 mil pessoas.

“Esse é um dos maiores eventos do Rotary em Rondonópolis. Antes, era chamado de Porco no Rolete e, agora por sugestão da Aeagro, mudamos para Leitão no Rolete. Neste ano, será em homenagem ao nosso ex-governador Nelson Pereira Lopes, que foi quem deu início ao evento”, expôs Edir.

Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 50,00 cada, sendo que crianças até 08 anos não pagam. Podem ser adquiridos no centro de imagens da Apor, na Avenida Cuiabá; na ala oncológica da Santa Casa; na secretaria da Aeagro, na sede do CREA-MT, na Rua Rui Barbosa; com os companheiros do Rotary e com associados da Aeagro. Pede-se que os participantes levem pratos e talheres.

O 9º “Leitão no Rolete” tem parceria com a Apor e com os demais clubes de Rotary na cidade. Para a venda de bebidas, haverá uma parceria com o Rotaract.