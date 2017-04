Em Rondonópolis desde 1987, o Laboratório de Análises Clínicas Labormat celebra, em 2017, 30 anos de atividades na cidade, sempre trabalhando com muita dedicação, tecnologia e respeito aos clientes, médicos, amigos e colaboradores.

Com uma média diária de 100 pacientes, a marca se consolidou no mercado e hoje é um dos mais respeitados laboratórios da região. Um dos sócios-proprietários, Reginaldo da Silva (55), biomédico, formado pela Unimep-Universidade Metodista de Piracicaba, chegou na cidade junto com um amigo e deu início ao projeto na década de 80. Conta que na época era comum que o nome de estabelecimentos terminassem com “mat”, por isso decidiram unir as palavras Laboratório e Mato Grosso, criando a marca Labormat.

Em busca de novos horizontes, os amigos que vieram de São Paulo percorreram outras cidades do interior de Mato Grosso e até de Rondônia à procura de um local para darem início às atividades. Rondonópolis acabou conquistando os dois, pela sua localização estratégica e pela receptividade da classe médica e de seus moradores. Tiveram ainda uma outra sócia-proprietária que se juntou à equipe, Cristiane Maria de Moraes Borges (53), Farmacêutica Bioquímica, que veio de Minas Gerais formada pela UFOP-Universidade Federal de Ouro Preto .

Um ano depois, com mudanças, Reginaldo e Cristiane assumiram o laboratório e permanecem juntos até hoje. “Quando chegamos a Rondonópolis, já vimos que o campo era bom e decidimos ficar após olhar outras cidades. O laboratório só foi aumentando. Mudamos de sede e é onde estamos até hoje. Temos Posto de coleta na cidade de Pedra Preta, na Vila Birigui e este ano abrimos uma outra unidade dentro da Clínica Integra. Possuímos parceria com os melhores laboratórios de apoio do país, dentre eles o Laboratório Hermes Pardinni, em Belo Horizonte; o Lab. Diagnóstico do Brasil (DB) em Curitiba; RDO e Genomic em São Paulo.

“Nesses 30 anos sempre procuramos trabalhar com muita dedicação, nos atualizando sempre, participando todos os anos de congressos, cursos, fazendo especializações e sempre atentos às inovações tecnológicas que surgem a cada dia. Participamos do Programa Nacional de Controle de Qualidade(PNCQ), patrocinado e fiscalizado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC), cuja pontuação em todos esses anos foi EXCELENTE.

“Houve muitas mudanças nesses anos todos, principalmente em tecnologia e também um aumento das especialidades médicas e exames específicos. Mas nosso negócio deu muito certo e não nos arrependemos nenhum pouco de ter apostado nossas fichas em Rondonópolis”, disse Reginaldo.

O sucesso da empresa se deve também, como lembra a sócia-proprietária Cristiane, aos colaboradores. “Ao longo desses 30 anos nós respeitamos e prezamos muito nossos funcionários. Para nós, Labormat é uma família. Temos funcionários que estão conosco desde o início e não fazemos distinção do que é patrão e funcionário. O respeito e amizade têm que prevalecer entre ambas as partes. Gostamos do coleguismo entre patrão e colaborador. Tentamos fazer um ambiente de paz, alegria e respeito entre todos que trabalham aqui. Ficamos mais tempo na empresa do que em casa, então acho que temos que gostar do ambiente onde trabalhamos. Temos muito respeito e carinho por nossos colaboradores”, lembra a sócia-proprietária.

O mesmo é confirmado pelos colaboradores, como a secretária Auria Witchwatyskis (43), que em junho completa 23 anos de Labormat. “Aqui é muito agradável, patrões muito bons. Entrei na empresa quando tinha 21 anos, meus filhos nasceram eu estava aqui e vou ficar até aposentar. É bom trabalhar com o público, e aqui é sempre movimentado, conhecemos pessoas diferentes todos os dias”, conta.

Com 27 anos de serviços prestados, Marlene Fernandes (63), técnica em enfermagem, também é categórica: “O ambiente de trabalho é ótimo, eu adoro trabalhar aqui”, disse. Amélia de Souza (59), na unidade de Pedra Preta desde 2002, também confirma: “Gosto muito de trabalhar aqui, é um emprego ótimo. Conheço todos os pacientes e tenho certeza que o Labormat é preferência da população daqui de Pedra Preta”.

“Além disso, ao longo de tanto tempo de atuação, o Labormat tem clientes fiéis, que nos ajudaram a crescer. Nossos clientes são nossos verdadeiros tesouros, que nos impulsionam a cada dia, para melhorar sempre. Tudo o que a gente fez e faz até hoje é pensando nos nossos clientes e em poder trazer, da melhor forma possível, nossa colaboração à classe médica e assim a toda população de Rondonópolis”, finaliza Cristiane.