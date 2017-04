A comunidade católica de Rondonópolis vivenciará neste domingo (2/4) a 26ª Romaria dos Mártires, realizada pela Diocese de Rondonópolis-Guiratinga. O objetivo é “fazer uma caminhada de fé, de oração, de penitência, de celebrar a memória dos Mártires em solidariedade das daqueles que doaram a vida em favor da causa de Jesus Cristo”.

A Romaria dos Mártires terá início hoje, às 16h, na área da antiga Rodoviária, com cantos, encenações, símbolos, e segue em caminhada até o espaço do Cais do Rio Vermelho, onde haverá a celebração da missa de encerramento com envio missionário, às 18h. A Igreja Católica, na pessoa do bispo da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, Juventino Kestering, vem fazendo o convite de participação a todos.

Segundo o bispo Juventino Kestering, a Romaria dos Mártires é uma “caminhada iluminada pela Palavra de Deus e em consonância com a Campanha da Fraternidade, com os pés no chão, a emoção do coração, o grito contra a destruição dos Biomas Brasileiros e Defesa da Vida”. Com o tema “Mártires: Testemunhas e defensores da vida!” e lema “Cultivar e guardar a criação” (Gn 2,25), a Campanha da Fraternidade convida a defender os biomas brasileiros e a vida dos povos que neles resistem.

Juventino Kestering externa que a Romaria acolhe o grito de solidariedade de todos os sofredores e mártires do mundo, entendendo que são “milhões de seres humanos, como servos sofredores de Javé, como o Cristo Crucificado”, que são vítimas das guerras, dos conflitos religiosos, do desemprego, do planeta degradado que atenta contra a dignidade da pessoa, explora a vida, tolhe a liberdade, despreza a honra, ameaça e subtrai a vida, seja mulher, criança, adolescente ou trabalhador.

O bispo da Diocese reforça ainda que o mártir dos mártires é Jesus Cristo. “O seu caminho foi o calvário, mas Ele ressuscitou. É vida e esperança. Mártir são aqueles e aquelas que deram a sua vida por causa da fé, da justiça e defesa da vida. Os que tiveram a vida abreviada pela violência, pela ganância, ódio, egoísmo, vaidade e prepotência dos poderosos e dos impérios deste mundo”, avalia.

Juventino pede que os católicos convidem vizinhos e amigos para participar de mais esta edição da Romaria dos Mártires.