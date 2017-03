A decisão é do juiz da Segunda Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, Francisco Rogério Barros.

O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) tem 30 dias para convocar e nomear os 286 aprovados no último concurso público realizado pela Prefeitura de Rondonópolis no ano passado. O juiz da Segunda Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, Francisco Rogério Barros, determinou a convocação dos aprovados dentro dos 30 dias sob pena de multa diária de R$ 1 mil para o município em caso de descumprimento. Até ontem, a prefeitura ainda não havia sido intimada da decisão.

De acordo com um dos representantes dos aprovados, Juliano Almeida, a decisão da Justiça já era esperada, uma vez que os aprovados corriam o risco de terem seus direitos cerceados pelo prefeito Zé do Pátio. “Entramos com esta ação cobrando por justiça e em menos de dez dias já tivemos uma resposta. Estamos certos dos nossos direitos e queremos assumir os nossos cargos para a prestação de serviços para o poder público”, disse.

Na semana passada, o Ministério Público Estadual (MPE) havia ingressado na Justiça com uma ação contra o município e o prefeito exigindo a convocação dos aprovados no concurso de 2016, sob a alegação de que Pátio estava nomeando, contratando e terceirizando mão de obra na prefeitura em detrimento ao direito dos aprovados.

O MPE ainda requereu imediatamente a rescisão das contratações, terceirizações e nomeações nos cargos a serem ocupados pelos aprovados no concurso público, bem como cópia do convênio celebrado com o Consórcio de Saúde da Região Sul de Mato Grosso e nome e cargo de todos os prestadores de serviços do contrato com a Cooperativa de Trabalho do Vale do Teles Pires (Coopervale).

“Sabemos que estão lotados em cargos municipais que deveriam ser ocupados pelos concursados 80 enfermeiros e 140 assistentes de apoio à gestão, sendo que deste montante 80 ainda são contratados da administração passada. Além destes servidores, ainda mais 200 cargos estão sendo ocupados por meio da contratação da Coopervale”, afirmou Juliano Almeida.

Pela decisão da Justiça, o município terá ainda que apresentar o lotacionograma completo e atualizado contendo o número de vagas por cargo, e quantas estão preenchidas por servidores efetivos, contratados e comissionados e os respectivos nomes dos atuais servidores.