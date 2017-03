Depois de apenas três meses à frente da Prefeitura de Rondonópolis, o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) poderá sofrer três baixas em seu secretariado. Pelo que a reportagem apurou, uma delas seria na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, onde tem como secretário o empresário Rodrigo Metello, por indicação do PMDB, partido que estaria em conversação já para indicar um novo nome para a pasta.

A secretária de Educação Carmem Garcia Monteiro, estaria decidida a renunciar ao cargo, pois estaria em rota de colisão com o prefeito diante as demandas da pasta que estariam deixando a desejar.

Outra baixa que deverá ocorrer será na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, onde a titular Fernanda Pereira Silva, que é servidora federal de carreira, não teria conseguido ser liberada da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), para exercer o cargo na administração municipal.

Outra pasta que está na mira dos correligionários do Solidariedade e apoiadores do prefeito, seria a Secretaria Municipal de Saúde, onde a servidora de carreira Izalba Albuquerque responde pela repartição. Acontece que na secretaria estariam sendo nomeados inúmeros servidores indicados pelo PMDB, com o aval da atual secretária, o que não estaria agradando as pessoas que apoiaram e trabalharam na campanha de Pátio e que ainda estão à espera de um cargo público.