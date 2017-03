Volta do feriado tem pontos de retenção nas estradas do Rio de Janeiro – 14h39′

Na volta para casa dos moradores do estado do Rio de Janeiro após o feriado de carnaval, nas estradas federais que cortam o estado apresentam alguns pontos de retenção.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quarta-feira (1º), na BR-040 (Rodovia Washington Luís), o trânsito é intenso entre os quilômetros 109 e 110 e nos dois sentidos, no trecho de Três Rios, e está normal na altura da Baixada Fluminense.

Na BR-116 (Rodovia Presidente Dutra), o tráfego está lento na pista expressa em Nova Iguaçu entre o km 179 e o km 184, devido ao excesso de veículos.

Na Rodovia Rio-Teresópolis, o trânsito é intenso nas proximidades da praça de pedágio de Pongaba, no sentido Rio de Janeiro.

O tráfego também está lento no sentido Rio de Janeiro, entre Mangaratiba e Itacuruçá, na BR-101 Sul (Rodovia Rio-Santos). Na BR-101 Norte, o trânsito está congestionado do km 261 ao 287 e intenso do km 290 ao 297.

Não há retenções, até o momento, na Ponte Rio-Niterói e na BR-493 (Rodovia Magé-Manilha), informou a PRF.

Fonte: Agência Brasil