Após a troca de farpas entre a Prefeitura de Rondonópolis e a Câmara Municipal durante a semana, devido a cobrança pública do Município alegando que os vereadores estavam emperrando projetos do Executivo na Casa de Leis, e os parlamentares responderam dizendo que a Prefeitura estava ‘mentindo’, ontem (3), os vereadores foram até a sede do Serviço de Saneamento Ambiental (Sanear) buscar informações sobre os projetos que são alvo da polêmica.

Os projetos protocolados na Casa de Leis, no dia 22 de janeiro, pedem a autorização para abertura de créditos suplementares para a ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade. Os projetos entraram na Casa na forma regimental e foram retirados da pauta após pedido de vistas da Comissão de Obras, Transporte, Trânsito e Serviços Públicos, encabeçada pelo vereador Cláudio da Farmácia (PMDB).

A diretora do Sanear, Terezinha Silva Souza, explicou que o Município corre o risco de perder recursos, caso os projetos não sejam aprovados. Segundo ela, o valor a ser bloqueado refere-se à obras do PAC 1 e 2 e do BNDES, sendo que o montante pode chegar a R$ 30 milhões. “São R$ 5 milhões do PAC 1, R$ 16 milhões do PAC 2 e R$ 8 milhões do BNDES. Se o município não retomar as obras, o Ministério das Cidades vai suspender os recursos que ainda faltam ser liberados e, o pior, pode obrigar o município a devolver recursos que já foram gastos”, disse. A cidade tem hoje obras de adutoras, elevatórias e ampliação do sistema de água paradas.

OBRAS PARADAS

O vereador Subtenente Guinancio (PSDB) questionou se as empresas que abandonaram as obras foram negativadas. “Eu vou oficializar o Sanear sobre esta questão, pois aqueles que não foram penalizados, devem ser. É dinheiro público e a população não pode pagar esta conta. É preciso destravar essas obras”, defendeu.

Terezinha Souza explicou que as empresas foram acionadas e as que não quiseram retomar as obras, sofreram distratos. “Eu não tenho dó de negativar empresas caso seja necessário e, se eu estiver dentro do meu direito, assim farei”, avisou.

ENTENDA

O gabinete de Comunicação da Prefeitura de Rondonópolis enviou nota à imprensa em que dizia que projetos de lei para viabilizar cerca de R$ 55 milhões em obras de saneamento básico para a cidade estavam paradas na Câmara Municipal há quase um mês.

A Câmara classificou a informação como mentirosa, de conotação maldosa e que “tenta jogar a população contra a Casa de Leis”. Conforme a Câmara, a Prefeitura não enviou os projetos em regime de urgência, e por isso os prazos estavam sendo respeitados.