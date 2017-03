Vereador sugere que o A TRIBUNA escolha uma “nova maravilha”

O vereador Adonias Fernandes (PMDB) defendeu na sessão de anteontem (15) da Câmara de Vereadores que o jornal A TRIBUNA faça um novo processo para eleger uma nova “maravilha” de Rondonópolis para ocupar o lugar do Ipê Amarelo da Praça Brasil, que foi uma das Sete Maravilhas de Rondonópolis eleitas pelo jornal em uma campanha realizada no ano de 2007.

O Ipê acabou destruído em razão de uma forte chuva com vento ocorrida na semana passada. A Prefeitura, no entanto, está trabalhando junto à artistas da cidade para se fazer um monumento, utilizando a madeira que restou do Ipê. “O nosso Ipê infelizmente está destruído, acho justo o jornal abrir espaço para uma nova maravilha”, disse o vereador.

Ele ainda destacou que, na época, outras maravilhas ficaram de fora como o Estádio Luthero Lopes, o Rio Vermelho, o Caiçara Tênis Clube, dentre outras. “Temos ainda a Rodovia do Peixe que pode entrar”, destacou.

O parlamentar ainda defende que o Ipê vire uma obra de literatura também. “Temos bons escritores como o Hermélio Silva que pode escrever um grande livro sobre o Ipê, para eternizá-lo também”, sugeriu.

As Sete Maravilhas de Rondonópolis são: Cidade de Pedra, Templo Metodista, Igreja Matriz Sagrado Coração De Jesus, Praça Brasil/ Ipê Amarelo, Prefeitura/ Palácio Da Cidadania , Horto Florestal/ Bosque Municipal “Isabel Dias Goulart” e Casario/ Parque Das Águas .