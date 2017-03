O Município de Rondonópolis possui quatro áreas industriais, sendo o Distrito Industrial Rondonópolis, o Maria Vetorasso, o Élio Razia (saída para Campo Grande) e o Minidistrito da Vila Operária (MT-130). Nesses espaços, existem muitas áreas que nunca foram ocupadas por empresas, seja por falta de infraestrutura nesses locais, ou então por falta de interesse dos empresários que receberam a doação desses terrenos, ou então os compraram a baixo custo.

Na sessão ordinária de ontem (8) da Câmara Municipal, o vereador Thiago Silva (PMDB), apresentou um requerimento para que a Casa de Leis solicite junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que envie a relação dos terrenos vendidos ou doados pela Prefeitura nos distritos industriais nos últimos 20 anos, que não possuem edificação/alvenaria. Além disso, o vereador pede a relação de protocolos que estão na lista aguardando para serem contemplados com terrenos nos distritos industriais.

Conforme o vereador, a situação é mais preocupante no Minidistrito da Vila Operária e no Distrito Industrial Élio Razia. “No caso da Vila Operária, entendemos que a falta de infraestrutura foi um empecilho para que as empresas se instalassem no local. Contudo, agora já existe água e energia, e também empresários interessados em construir. Já no Élio Razia, algumas áreas estão há anos paradas, e isso nos faz questionar se não estão sendo usadas para especulação imobiliária”, disse Thiago Silva.

Conforme o vereador, a intenção é que em posse da relação de empresas que não se instalaram no local, será possível avaliar melhor os casos de especulação e os que envolvem questões estruturais. “Caso a empresa tenha sido beneficiada com o terreno e não tenha construído até hoje, apenas aguardando valorização da área para posterior venda, poderemos então buscar um forma do Município retomar esse terreno”, disse Thiago.