O primeiro secretário da Câmara, vereador Fabio Cardozo (PPS), discutiu com o secretário de Trânsito, Rodrigo Metello, o projeto de construção de um cruzamento entre a avenida dos Estudantes, a rua Dom Pedro II e a Alameda das Rosas, no bairro Colina Verde.

O cruzamento, sugerido por Fábio, será um novo auxílio a todos que moram e trafegam pela região, facilitando a entrada e saída dos moradores da Colina Verde, Sagrada Família, Coophalis, Jardim Mato Grosso e outros bairros, que contam hoje praticamente com uma saída, a rotatória próxima ao residencial Mariela.

“A implantação do cruzamento, que está sendo proposto, por meio de sistema semafórico, além de dar mais mobilidade e segurança a todos motoristas e motociclistas da região, contribuirá para desafogar, principalmente na hora de pico a rotatória, que fica nas proximidades do Mariela”, explicou Fábio, acrescentado que para implantação é necessária a pavimentação de cerca de 140 metros da Alameda das Rosas.

Segundo Fabio, o projeto, que foi elaborado no final da gestão Percival Muniz, já foi apresentado ao prefeito José Carlos do Pátio (SD), que se manifestou favorável para proposta. “Como depende da participação da secretaria de Infraestrutura (Sinfra), acertamos com o secretário de Trânsito trabalhar, conjuntamente, junto à Sinfra para execução do projeto”.

OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Melhorar as condições de infraestrutura dos moradores dos bairros da região do Sagrada Família é uma das metas do parlamentar socialista. Como sabe que o município sozinho não consegue executar as obras necessárias na região, principalmente de drenagem, Fabio solicitou apoio do senador Wellington Fagundes (PR), quando esteve visitando a Câmara, no início do mês, para o município obter recursos junto ao governo federal. “Esta região (Sagrada Família) é mais carente de infraestrutura da cidade. Os moradores há muito tempo reivindicam asfalto. No entanto, sozinho o município não consegue fazer, pois demanda muitos recursos, já que para se asfaltar necessita de uma grande obra de drenagem das águas pluviais, pois está inserida dentro de uma grande bacia”, explicou Cardozo, acrescentando que, como o senador tem ótimo trânsito em Brasília, “solicitamos o seu apoio para conseguimos recursos para fazer estas obras de drenagem e asfalto da W11, que corta vários bairros daquela região (Sagrada Família)”.

De acordo com Fabio, esta obra na W11 ajudaria a estruturar um sistema de macrodrenagem para coletar a água das chuvas e levá-la até o Rio Vermelho, “o que permitirá que seja feita a posterior pavimentação das vias dos bairros da região do Sagrada Família”.