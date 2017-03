O vereador Beto do Amendoim (PSL) desmentiu ontem, em discurso na sessão da Câmara Municipal, boatos espalhados pela cidade de que ele teria se utilizado da condição de vereador para furar fila em uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF).

“No dia em que os boatos surgiram, eu passei no banco apenas para pegar uma lista com a documentação necessária para um financiamento. O próprio banco, diante dos boatos, emitiu uma nota explicando que não houve privilégio a meu favor em detrimento aos direitos dos que aguardavam na fila. Foram comentários de mau gosto. Não fui privilegiado e não concordo com essa prática. Isso não passa de boatos”, rebateu o parlamentar.

O vereador ainda explicou que está sendo injustiçado com relação ao que ele classificou como ‘informação maldosa’, a notícia que circulou também dizendo que o mesmo estaria elaborando um projeto para dar preferência aos vereadores em fila de bancos. “Um absurdo, nunca fiz ou pensei em fazer um projeto desses, nem na Câmara tem algo parecido, muita maldade fazer isso, falar isso”, completou Beto do Amendoim.