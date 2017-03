O vereador Moacir José da Silva, o Bilu do Depósito de Areia (PRTB), está anunciando a instalação de uma nova casa lotérica em Rondonópolis. Desta vez, o bairro beneficiado é o Monte Líbano. “No começo do mês de janeiro deste ano eu fui até a agência local da Caixa Econômica Federal, onde deixei uma solicitação para que esta nova unidade lotérica fosse instalada na região do Monte Líbano, por ser um bairro que faz parte de uma região com uma população bastante numerosa. Agora, para nossa alegria, fomos atendidos”, comemora o parlamentar.

Ele explica que a unidade lotérica está sendo instalada em um imóvel na rua Rio Branco, nas proximidades da avenida Cassimiro de Abreu. “Essa unidade também vai atender os moradores de bairros como Liberdade, Residencial João Moraes, Dom Osório, Antônio Geraldine, Mathias Neves, Jardim Adriana e Vila Rica. Hoje, as pessoas para pagarem contas de água ou energia precisam se deslocar até o centro ou para o Conjunto São José”, justifica Bilu.