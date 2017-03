Uma caminhonete nova do poder público municipal, com valor de mercado em no mínimo R$ 103 mil, está encostada no pátio da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Setrat), sem condições de uso, por falta de conserto, após ter se envolvido em um acidente de trânsito na cidade. O veículo foi avariado quando era dirigido pelo então secretário de Transportes e Trânsito, Fabrício Miguel Correa, mas até agora, passados quase três meses, não foi consertado para atender de novo ao serviço público. Enquanto isso, um bem público de valor considerável fica sem serventia e sem garantia de quem fará o seu devido reparo.

As informações são de que a caminhonete é um veículo Ford Ranger Flex que foi adquirido na condição 0 km para a Setrat, com recursos advindos do Aeroporto Municipal. O acidente em que Fabrício se envolveu, fazendo uso do veículo, aconteceu no dia 13 de dezembro do ano passado, no bairro Santa Cruz, no final da gestão do ex-prefeito Percival Muniz, da qual ele fazia parte. Diante das avarias significativas, atingindo também o radiador após bater em um poste, a caminhonete ficou sem condição de uso e foi encostada desde então. O Jornal A TRIBUNA teve acesso à situação atual do veículo a partir de uma denúncia.



O secretário atual da Setrat, Rodrigo Metello, por sua vez, repassou ontem à reportagem do Jornal A TRIBUNA que não sabe dizer as circunstâncias que o acidente envolvendo seu antecessor aconteceram, se, por exemplo, o mesmo estava em licença médica ou não quando do fato. Ele informou que o caso está na Procuradoria-Geral do Município para as devidas providências. Metello diz que encaminhou ontem para o órgão um pedido de análise para ver a quem compete o devido conserto do veículo: ao ex-secretário ou à Prefeitura Municipal.

Rodrigo Metello justificou que a caminhonete ainda não foi enviada para conserto justamente porque existe a dúvida pertinente a quem seria a responsabilidade do pagamento desse conserto. Caso a análise jurídica constate uma eventual responsabilidade do Município, o secretário explicou que o procedimento de conserto do veículo não necessita de licitação, bastando encaminhá-lo para oficina credenciada junto à Setrat. Como existem dúvidas quanto ao cometimento de arbitrariedades na condução do veículo pelo ex-secretário, daí a necessidade da devida análise jurídica por parte da atual gestão municipal sobre o caso.

Dessa forma, a Setrat deve aguardar agora o parecer da Procuradoria-Geral do Município. Rodrigo disse acreditar que esse estudo jurídico pode sair dentro de até duas semanas. Diante do impasse existente, o Jornal A TRIBUNA vai continuar acompanhando o desfecho dessa situação para que o veículo, um bem público de considerável valor, possa estar efetivamente atendendo aos seus propósitos, sem mais prejuízos ao erário, o contribuinte.