A situação de Cristóvão Borges é cada vez mais difícil. A tarde deste domingo, em jogo contra o limitado Macaé no Engenhão, estreia do maior reforço da temporada, Luís Fabiano, tinha tudo para ser um sopro de confiança antes da decisão de vaga na Copa do Brasil. Mas foi mais um tropeço: 2 a 2. O Vasco abriu o placar com um golaço do seu camisa 10, Nenê. Enfrentava um rival que perdeu todos os jogos na Taça Guanabara. O time da virada deixou virar e mais uma vez teve de correr atrás de um empate, como ocorreu contra o Vitória na última quarta-feira. Em vantagem, a equipe cochilou no fim do primeiro tempo, e chegou ao empate no início do segundo, com Rodrigo. De falta na entrada da área, o talento do camisa 10 quase fez a diferença, mas a trave impediu o terceiro gol. Faltou força para impedir mais um resultado ruim.

O próximo compromisso do Vasco no Campeonato Carioca é o clássico contra o Botafogo. Os clubes se reúnem nesta segunda na Ferj com a concessionária do Maracanã para confirmar a realização do jogo no local. Na quarta-feira, o clube busca seguir em frente na Copa do Brasil no Barradão, no jogo de volta contra o Vitória após o empate em 1 a 1 em São Januário. O Macaé enfrenta na próxima rodada a Portuguesa, em Moça Bonita.

Antes da partida, Cristóvão Borges comentou a estreia de Luís Fabiano, que não atua desde novembro. Disse que o atacante não está 100%, mas com muita vontade de jogar. E avisou que ficaria em campo o quanto aguentasse:

– Depende de como vai ser o jogo, da intensidade. Vai jogar até onde der.

Com o time atrás no placar, o técnico fez duas alterações no intervalo, e queimou a terceira no início do segundo tempo.