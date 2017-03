União volta a campo hoje e julgamento foi adiado

Cuiabá e União voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (29), às 20h45, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O jogo é praticamente um amistoso, pois o União precisa vencer o Cuiabá por 7 a 0 se quiser tomar a liderança do Grupo B. Ambos estão classificados para a próxima fase. Porém, o Colorado ainda terá que aguardar a noite desta quinta-feira (30), quando o TJD-MT deve julgar a denúncia apresentada pelo Dom Bosco contra o time rondonopolitano. O julgamento estava previsto para esta terça-feira (28), mas teve que ser adiado por excesso de pautas no tribunal.

A partida entre União (0) e Cuiabá (3), ocorrida na última quarta-feira (22), atraiu 1.772 pagantes ao Luthero Lopes e ocupou o posto de segundo maior público do estadual até aqui, perdendo apenas para os 2.490 pagantes de Sinop e Luverdense na 1ª rodada.

Com mais esse bom público, o União chega a média 1.232 pagantes por partida como mandante, se aproximando bastante da média do Sinop, que é de 1.487 torcedores por jogo.