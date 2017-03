Uma mulher grávida

Ela estava em casa preparando a comida para os quatro filhos, a filha mais velha já estava com dez anos de idade e era quem a socorria nas tarefas domésticas e no cuidado com os filhos menores. Grávida, a mulher carregava em seu ventre a última filha do seu casamento com o homem que havia escolhido e amado desde que o conheceu, com quem havia se casado, vestida com vestido branco, véu e grinalda, feito por ela mesma, no ateliê onde trabalhava. A foto do casamento, pendurada na parede da sala, mostrava um casal jovem, bonito e cheio de esperança sobre a vida que iniciavam. Ela carregava um buquê com flores copo de leite e ele como sempre, um galã, alegre e manso, o Marlon Brando da família Campos.

Era final da manhã de sábado, dia de feira livre no centro da cidade, defronte à Prefeitura. A vizinha chegou afoita para lhe contar o que tinha visto e, sem refletir, foi dizendo:

– Vi seu esposo na feira, estava com a amante e ela está grávida!

A mulher grávida parou tudo o que estava fazendo e, absorta em seus pensamentos, ficou imóvel. Aquela palavra entrou rasgando em sua alma e ela pensou: a amante usou a última cartada para tirá-lo de mim, engravidou! Seu pensamento foi o suficiente para seu corpo transpor sua mais profunda dor: a dor da perda, do desamparo, da solidão que se sente quando se é abandonada. Seu corpo sangrou instantaneamente numa hemorragia severa que gritava no vazio da dor. Foi imediatamente socorrida e levada ao hospital. Ficou internada por vários dias, precisou de transfusão de sangue, mas não morreu; nem ela, nem a criança que carregava no seu ventre, pois já estava formada aos sete meses de gestação e não havia permissão divina para partirem deste mundo.

Ela agradeceu a Deus por não ter morrido e na força que vem da fé ressignificou sua vida. O restante da gravidez foi carregada de cuidados e no tempo marcado foi para o hospital realizar uma cesariana, a única de sua vida. O médico experiente fez todos os procedimentos e disse: “não faremos hoje, vamos esperar até amanhã para realizar a cirurgia”. Foi a decisão mais acertada, pois instantes depois ela teve uma nova hemorragia e, no dia seguinte, depois de tudo controlado, o parto foi realizado. Mais uma vez um livramento, se houvesse a hemorragia durante o parto cesáreo, poderia ser que elas não tivessem sobrevivido. A criança nasceu por um milagre e por cuidado divino. Todos do hospital vieram visitá-la, queriam conhecer a menina que tinha um sinal na testa. A mulher grávida era minha mãe, Celina, que hoje está com 82 anos de plena lucidez e força física, a menina que nasceu, sou eu. Todos os anos no meu aniversário minha mãe me dizia e ainda me diz: Vivi para te criar! E hoje eu digo: vivi e vivo, hoje escrevo e posso contar.

(*) Sandra Campos é autora do livro “O homem avulso, crônicas e contos”, Editora Penalux