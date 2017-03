Uma iniciativa para celebrar

No último sábado, o Município de Rondonópolis presenciou um de seus maiores mutirões de cidadania já realizados. Na Escola Municipal Bonifácio Sachetti, no Parque São Jorge, 160 serviços foram oferecidos pelo setor público e privado, levando cidadania para milhares de pessoas que lotaram a escola. O mutirão da Justiça Comunitária foi um O mutirão da Justiça Comunitária foi um sucesso, tanto de público quanto de organização sucesso, tanto de público quanto de organização. Diante do que se viu, o único desejo é que outros aconteçam, que sejam cada vez maiores e não apenas atividades esporádicas, mas um projeto definitivo na cidade de Rondonópolis.

A maior camada da população da cidade é formada por pessoas que integram a classe média e média baixa. Existe muita pobreza em Rondonópolis, que apesar de ser uma cidade rica, não tem essa riqueza distribuída. Levar serviços a essa população é muito importante. Pode-se ver, por exemplo, a carência dos serviços de saúde.

Durante o mutirão, pessoas que aguardavam há mais de três anos por uma consulta oftalmológica, puderam enfim serem examinadas. Para quem vive com um salário mínimo, para sustentar sua família, pagar uma média de R$ 250,00 por uma consulta particular é inviável, e é por isso que mutirões como esse devem ser fomentados, para que as filas de espera sejam atendidas.

Além disso, existe outro ponto que precisa ser lembrado dessa ação. É o momento em que aquele, que passa o dia em um escritório, bem vestido e no ar condicionado, tem a oportunidade de ver de perto qual é a realidade da população. Isso pode auxiliá-lo, inclusive, a ter uma visão mais humana e mais real da situação, enquanto toma decisões que podem mudar a vida dessas pessoas. Cada um chega aonde chega por seus méritos, mas é bom estar ciente de que a posição pode ser privilegiada, mas fazemos parte de um todo.

Com certeza, o primeiro mutirão da Justiça Comunitária deixa algo de bom para Rondonópolis, além dos serviços que foram oferecidos. Que não pare por aqui, que mais instituições, órgãos e pessoas participem. Quem sabe assim, a nossa cidade seja mais acolhedora com seu povo, e “a turma do ar condicionado” esteja cada vez mais próxima da população, como tem que ser. Celebramos a iniciativa, parabenizamos os envolvidos e já esperamos por uma próxima edição.