Por quatro votos a três, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve na manhã de ontem (30) impugnação ao registro de candidatura do prefeito eleito de Alto Taquari, Lairto Sperândio (DEM), o que automaticamente leva à perda do mandato e a obrigatoriedade de uma nova eleição no município. De acordo com o órgão, Lairto estava com a filiação partidária suspensa quando foi eleito. O voto da relatora do processo, ministra Luciana Lóssio, foi seguido pelos demais ministros.

O TSE rejeitou os recursos impetrados pela defesa de Lairto. Ele havia tomado posse no dia 1º de janeiro e permaneceu no cargo por 10 dias. O TSE, no entanto, entendeu que ele não deveria assumir o cargo, já que estava com a filiação partidária suspensa no período estabelecido pela Justiça. O presidente da Câmara de Vereadores ocupou o cargo neste período.

A decisão foi proferida no dia 19 de dezembro. Ocorre que o TRE-MT estava em recesso quando o órgão superior havia decidido que Lairto não deveria ser empossado. Ele permaneceu no cargo durante o julgamento do processo.

CASSAÇÃO DE REGISTRO

O prazo para a filiação partidária de quem concorreu aos cargos de prefeito, vice-prefeito ou vereador nas eleições do ano passado era 2 de abril, e a coligação adversária argumentou que nesse período o prefeito eleito estava com a filiação suspensa.

O TSE entendeu que quem teve os direitos políticos suspensos deve ter a filiação partidária suspensa por igual período, não podendo praticar atos privativos de filiados e nem exercer cargos de natureza política ou de direção na agremiação partidária. O voto da relatora do recurso, ministra Luciana Lóssio, foi provido por unanimidade.

Na eleição passada, Lairto teve a candidatura indeferida pela 8ª Zona Eleitoral daquele município. Recorreu ao TRE-MT e conseguiu ser diplomado. A diplomação aconteceu no dia 13 de dezembro. O candidato que ficou em segundo lugar na eleição, Vanderley Santeiro Teodoro, no entanto, recorreu da decisão e, uma semana depois, o TSE julgou o recurso e decidiu que ele não deveria assumir o cargo.

Na minirreforma da legislação aprovada pelo Congresso Nacional em 2015, pelo artigo 224 do Código Eleitoral, se o candidato vitorioso na disputa a prefeito for cassado ou ter o registro de candidatura negado, é necessária uma nova eleição. A data do novo pleito eleitoral ainda será definida pela Justiça Eleitoral.

O prefeito cassado informou à imprensa que ainda deve se manifestar sobre a decisão. Já o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), por meio de assessoria, repassou que ainda não foi notificado sobre a decisão e que a data da nova eleição deve ser definida pelo TSE.