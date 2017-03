Trilhos, Rondonópolis e Cuiabá

Contar com a ferrovia sempre foi um sonho acalentado pela cidade de Cuiabá, nossa capital, especialmente por sua opinião pública e parte da classe política. Nesse intento destacamos os esforços do senador Vicente Vuolo, que foi o primeiro parlamentar a apresentar projeto em prol da expansão da ferrovia a Mato Grosso, ainda na década de 1970.

Concluindo parte desse sonho, os trilhos da ferrovia chegaram em Rondonópolis em 2013, com a inauguração na cidade do maior terminal ferroviário da América Latina. Depois de um tempo de discussões paradas, a expansão dos trilhos entre Rondonópolis e Cuiabá voltou, nos últimos meses, a ser debatida entre a classe política do nosso estado, com o apoio do Governo do Estado.

É inegável que, para o estado de Mato Grosso, a expansão dos trilhos até Cuiabá é interessante, pois aproxima ainda mais a ferrovia da maior região produtora em âmbito estadual, no caso o médio-norte e oeste mato-grossense. Com isso, também fica mais fácil para seguir o traçado da ferrovia até o médio-norte, na cidade de Lucas do Rio Verde, o que seria um ganho logístico fenomenal para o estado. Apesar de estarem de olho nos votos, os nossos parlamentares estão certos na defesa desse pleito, observando o interesse estadual.

Apesar dos pontos positivos para a economia mato-grossense, cabe ao Jornal A TRIBUNA abrir um parêntese nessa discussão em prol da cidade de Rondonópolis. Dentro da nossa política editorial, em defesa de Rondonópolis, convém ponderar que a expansão dos trilhos até Cuiabá pode não ser interessante para a nossa cidade. Com a chegada da ferrovia em Cuiabá, corre-se o risco de haver uma centralização das atividades na capital, que está mais próxima do centro produtor, trazendo prejuízos para Rondonópolis.

A cidade de Alto Araguaia viveu o drama da perda de arrecadação de impostos e retração econômica quando os trilhos chegaram em Rondonópolis e grande parte das atividades foi desativada e transferida para cá. Não podemos negar que Rondonópolis corre o mesmo risco de Alto Araguaia, caso os trilhos avancem até Cuiabá. Além do mais, convém observar que, quando Rondonópolis se mobilizava para trazer a ferrovia, a capital se manteve distante do pleito rondonopolitano, somente chegando até aqui porque interessava à empresa.

Por Cuiabá ser um grande centro urbano, também acreditamos que, diferente do que a cuiabania imagina, a presença da ferrovia não incrementará expressivamente a sua economia nem trará grandes impactos para a sua população. Falamos isso e não temos receio de receber a pecha de bairrista, pois uma das nossas principais bandeiras é a defesa de Rondonópolis. Não abrimos mão do que seja melhor para nossa gente!