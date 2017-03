FALECIMENTO DE PIONEIRA

Faleceu na noite de ontem (30) a pioneira Kumiko Dota Otani, conhecida como dona Maria dos Salgados. Ela sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Seu corpo está sendo velado na União Familiar, na Avenida Bandeirantes, próximo ao Corpo de Bombeiros. Dona Maria representava o pioneirismo dos japoneses em Rondonópolis e deixa um grande legado aos amigos, parentes e à toda comunidade.

MUITA FALA…

E pouca atuação. Na Câmara Municipal de Vereadores, os legisladores aproveitam o tempo que deveria ser empregado para discutir propostas para as melhorias necessárias para a cidade, para ficar chorando as mágoas perante a sociedade. Fica a dica, ninguém quer saber das dores dos vereadores, mas de projetos e soluções para os problemas do Município. Afinal de contas, ganha-se muito bem para isso.

1º TRIMESTRE

Chegando ao fim do mês de março a pergunta que não quer calar é: o que a nova gestão fez até agora? Além de muita confusão com os concursados, contratos e tudo mais, o que se vê praticamente é a manutenção (questionável) dos serviços do Município, e muita conversa, muita mesmo. Dialogar é preciso, reuniões são necessárias, mas… Lá se foram 90 dias, o tempo está correndo.

MT E MS

Professores da rede estadual de Rondonópolis devem se unir hoje (31) aos professores do Mato Grosso do Sul, em protestos contra as reformas propostas pelo Governo Michel Temer que serão realizados no Estado vizinho. Os professores do MS estão em greve desde o dia 15 de março e hoje devem realizar protestos em pontos estratégicos do Estado, contando com a participação dos Mato-Grossenses. De acordo com as informações, a manifestação com o professores locais ocorrerá em Sonora.

LENDA

Para quem não conhece a lenda das 30 viaturas, a história foi contada pelos quatro cantos da cidade no ano passado, e ecoa até hoje. São veículos que seriam entregues pela Secretaria de Segurança para a frota da PM em Rondonópolis, que dispõe no dia a dia de menos de 15 viaturas para atender a cidade e a zona rural. A última promessa era para janeiro de 2017, depois, houve o conto do atraso da empresa contratada para fazer a entrega dos veículos. A Sesp divulgou informação de que deve entregar 200 caminhonetes este ano para as forças de segurança, será que as nossas vão chegar finalmente?