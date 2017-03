INVESTIMENTOS NA CRISE

O município de Rondonópolis tem sido prova que há muita gente apostando e investindo mesmo no período de crise que o Brasil passa. Ao longo desse mês de março, a população local tem presenciado diversas inaugurações, em diversos segmentos da economia, no nosso município. A expectativa é que esses investimentos possam ser o prenúncio da retomada da economia em Rondonópolis. Tomara!

RETOMADA DE OBRAS

Após a reportagem do Jornal A TRIBUNA mostrando a paralisação das obras recém-lançadas por Zé do Pátio no bairro Lúcia Maggi, a Prefeitura anunciou que retomou os serviços no local desde esta terça-feira (28/3). Explicou agora que um ajuste foi necessário no projeto e que aguardava aprovação da responsável financeira, para que as obras continuassem. “Com tudo em dia, as obras voltaram e já podem ser acompanhadas pelos moradores”, informaram.

CELEBRAÇÃO NA BOM PASTOR

A paróquia Bom Pastor celebrou a 1ª investidura de 27 novos acólitos e coroinhas, no último domingo (26). A celebração aconteceu no 4º domingo de Quaresma, e a comunidade pode acolher crianças, adolescentes e adultos que fizeram seus votos de permanecerem firmes na fé católica e no auxílio do serviço da sagrada eucaristia. “Vocês jovens acólitos e coroinhas são diferentes, possuem atributos diferentes, pois deram seu sim a Cristo, saindo do banco de vocês e se dispondo a estar mais próximo do Deus vivo, sendo exemplo dentro e fora da igreja”, disse o coordenador da Paróquia, Paul Silva.

REUNIÃO I

A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realiza hoje (30) uma reunião com a concessionária Rota do Oeste, que administra a BR-163. O motivo do encontro, conforme a Prefeitura, é a “apresentação das soluções para a travessia urbana à classe política e sociedade organizada”. Fica um questionamento: a reunião será para que a concessionária informe quando dará início às obras previstas no contrato ou para que diretores e políticos digam mais “groselhas” para a população?

REUNIÃO II

A privatização da rodovia, embora contestada por muitos, foi muito útil para a população, já que o Dnit simplesmente não funciona. Porém, o contrato de concessão foi feito da forma como políticos e empreiteira bem entenderam, sem consulta à população. Agora, tudo que visa discutir esse contrato firmado, acaba sendo apenas politicagem. O mal já foi feito, resta agora apenas cobrar que ao menos o que está contratado seja feito. Mas, antes de soltar os cachorros contra a reunião, vamos aguardar a discussão e torcer para que algo novo realmente aconteça.