VERBA INDENIZATÓRIA I

O A TRIBUNA já cantou a bola há algum tempo. Cada dia fica mais difícil os nobres vereadores de Rondonópolis tentarem convencer a população de que a legal verba indenizatória, está sendo usada de forma correta. A sociedade, que já a considera imoral, cada vez que recebe as notícias sobre a mequetrefe forma adotada pelos legisladores para justificar o gasto dos R$ 10 mil mensais, tem a certeza de que esse dinheiro não é bem empregado.

VERBA INDENIZATÓRIA II

No início do mês, publicamos em nossas páginas os absurdos descritos pelos vereadores nos seus relatórios, como “atividades de vereador”. O gasto para ir em um velório foi um dos casos que mais chamou a atenção, não que não existam outros tão escandalosos quanto. Outras situações vão surgindo, ganhando repercussão, e cada vez a Câmara Municipal de Vereadores de Rondonópolis vai ficando com a imagem mais ruim perante a população.

SERÁ I?

Logo que tomou conhecimento sobre reportagem publicada na última sexta-feira (24) nas páginas do A TRIBUNA, sobre as coincidentes ocasiões em que os dados da segurança no Estado (divulgados com festa) pareciam longe da realidade rondonopolitana, a Secretaria de Segurança pediu a publicação de uma errata. Conforme a Sesp, “os dados do 4º Comando Regional dizem respeito apenas à Polícia Militar, e os da RISP, fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública, englobam a PM e a Polícia Civil (PJC), portanto, se utilizar dados de apenas uma corporação os números não sairão da mesma forma”. É evidente, mas… Vamos por a cabeça para funcionar.

SERÁ II?

Se os dados da PM apontam um aumento de 300% em determinado crime de um ano para outro, e os dados da PJC (que são outros) dizem na verdade que houve queda de registros desse crime, então o índice registrado pela PJC foi de -301%? Como é possível que as corporações tenham números discrepantes? Não precisa estar muito próximo para saber que a grande maioria dos boletins de ocorrência é registrada pela PM e encaminhada para investigação da PJC. Se a PM não registra, a própria PJC acaba registrando posteriormente em suas delegacias. Se os dados da PJC estão em queda, será que a população acha mais divertido registrar BO apenas com a PM?

SERÁ III?

Se não há comum acordo entre a Sesp e esses cadernos quase que cinquentenários, deixemos então para a população decidir: você, cidadão rondonopolitano, acredita que os casos de roubos e furtos em nosso Município estão caindo? Acredita que a paz está reinando em nossa cidade? Já pensou se o tempo gasto com papo furado fosse utilizado para providenciar estrutura e condições de trabalho para os bravos servidores da segurança em Rondonópolis, que estão se desdobrando para cuidar da cidade?

TAQUES I

O governador Pedro Taques (PSDB) disse que ainda nesta semana dará início às conversações com os chefes dos Poderes para discutir o pagamento do duodécimo e as leis que serão encaminhadas a Assembleia Legislativa (ALMT), para a aprovação referente ao teto dos gastos. A discussão deve ser grande, já que os Poderes são independentes e será muito difícil Taques convencer o Legislativo e o Judiciário a fazer cortes. Mais difícil ainda será explicar aos servidores do Executivo, caso sejam os únicos a sofrer com o teto de gastos.

TAQUES II

Em Cuiabá, em entrevista concedida a imprensa da Capital, o governador pediu desculpas à população do Estado por ainda não ter conseguido solucionar os problemas da saúde. Todos sabem, a saúde Mato-grossense vive um caos, com salários e repasses atrasados, e hospitais ameaçando fechar as portas. A autocritica é muito importante, reconhecer a falha mais ainda. São menos de dois anos para o término de sua gestão, pouco tempo para solucionar estragos grandes feitos por seus antecessores, mas tempo o suficiente para começar uma mudança. Por enquanto, seguimos da mesma forma.