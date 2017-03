ABANDONO I

A travessia urbana de Rondonópolis continua com o mato alto, e quem passa pela rodovia tem a impressão de que está em uma cidade abandonada. A desculpa da concessionária que administra o trecho, de que estamos em período chuvoso e o mato cresce muito rápido, não cola mais. Prova disso, são as empresas que estão localizadas às margens da rodovia e que cuidam das áreas, para não ficarem escondidas atrás do mato. Se eles conseguem manter a grama aparada, por que a concessionária também não consegue? A grama por acaso é diferente?

ABANDONO II

É uma vergonha que uma empresa que tem uma concessão pública faça o que bem entender, sem que nenhum órgão, entidade ou político cobre que se cumpra o contrato firmado. Não venha a Rota do Oeste dizer que está cumprindo, porque não está. A própria empresa já informou a A TRIBUNA que tem que manter 4 metros da borda da pista limpos, o que qualquer um pode ver que não está acontecendo. O pedágio estamos pagando, fazendo nossa parte. Cadê a contrapartida?

BURACOS I

O ritmo de trabalho da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) não acompanha a necessidade da cidade, pelo menos pode se dizer com relação aos buracos na malha viária. Nos bairros, Rondonópolis sempre apresentou muitos problemas, isso todo mundo sabe. Agora, até mesmo vias movimentadas, em pontos estratégicos da cidade, também estão esburacadas e obrigando os motoristas a fazer manobras. De fato, o que realmente acontece?

BURACOS II

O problema é falta de dinheiro? Falta de contrato? Administração que não corresponde às necessidades da população? Algum entrave jurídico? Por que a Coder não consegue solucionar a questão dos buracos em nosso asfalto? Dia sim, dia não, estamos falando novamente sobre esse assunto, que já está até chato e repetitivo. Se já estamos incomodados até de cobrar, será que não existe sequer o mínimo de incomodo do outro lado em não solucionar o problema?

SERÁ?

O presidente do PSDB em Mato Grosso, deputado federal Nilson Leitão, declarou à imprensa que está descartada qualquer hipótese de a base de apoio do governador Pedro Taques (PSDB, trabalhar um eventual “plano B” com vistas às eleições de 2018. Na avaliação do parlamentar, a candidatura de Taques à reeleição é um processo natural. Os questionamento surgem devido ao fato do governador ter ficado, digamos, com o “filme queimado” junto ao funcionalismo público, pelo não pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) e a rispidez durante a greve do ano passado. Pelo jeito, o “lambadão da RGA” ainda vai movimentar muito o salão!

DE OLHO NA ALMT

Em Rondonópolis, tem muita de gente já de olho nas próximas eleições, e articulando para formar uma base de apoio em possíveis candidaturas para a Assembleia Legislativa. O fato é que, quem mira a ALMT, deve ter atitudes que vão em favor do povo, e não ficar abrindo a boca para discursar contra os interesses da sociedade. É bom abrir o olho, e como bem diz o ditado: “em boca fechada não entra mosca”.