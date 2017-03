FERVENDO

A reportagem do A TRIBUNA sobre o números de contratados nesta gestão está dando o que falar, principalmente pelo fato de existir um concurso público em vigência. Outra conversa que circula por aí, é a de que alguns contratados não estariam recebendo os salários corretamente. São muitos mistérios, consórcios, cooperativas, comissionados, desvios de função… Uma hora de tanto ferver, o caldeirão acaba é pegando fogo. Te cuida Zé, o MPE está de olho!

SOLTANDO FOGO

E ainda pelas bandas do Paço Municipal, chega a informação de que tem um pessoal que está soltando fogo pela boca, como diz a sabedoria popular, devido a publicações recentes em nossas páginas. O motivo? Simples! Verdade publicada. Não existe muito segredo para o bom jornalismo: se é bom, publica-se, se é ruim, publica-se também. O compromisso da imprensa é com o povo.

TAPETÃO

Não é novidade para ninguém quando se fala em futebol Mato-Grossense. Historicamente, sempre que um time de Rondonópolis começa a despontar, os times de Cuiabá, enciumados, começam a tentar derrubar as equipes locais por meio do famoso tapetão. Dessa vez é o Dom Bosco tentando garantir sua vaguinha nas semifinais do estadual por meio do tribunal, já que em campo o União anda bem melhor das pernas…

EXCESSOS

Em uma volta rápida pelo prédio que abriga as secretarias Municipais de Saúde e Educação, chamou a atenção a quantidade enorme de pessoas trabalhando no local. Um para abrir o portão, um na recepção, outro para a recepcionista pedir informação, outro para buscar a informação… Será que não anda sobrando gente não?

ESTAMPADOS

Assim como em período de impeachment havia outdoors espalhados pela cidade para pressionar a classe política a votar a favor do movimento, agora a cidade já começa a se encher de outdoor para pressionar os deputados federais e senadores de Mato Grosso a votarem contra a reforma da previdência proposta pelo Governo Federal. Independente das posições, é melhor uma sociedade politizada que apática.