MAIS 30 VIATURAS PARA POLÍCIAS I

O secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas, prometeu que o município de Rondonópolis terá mais investimentos em segurança pública, durante reunião com vereadores nesta terça-feira (21/03), em Cuiabá. Uma das promessas é o envio de mais 30 veículos para as polícias da cidade. “Tivemos um problema com a empresa contratada para a entrega, mas este já foi resolvido. Dentro de 90 a 120 dias os carros serão destinados à cidade, o que deve contribuir com o trabalho dos profissionais”, afirmou o secretário.

MAIS 30 VIATURAS PARA POLÍCIAS II

Além disso, o secretário prometeu aos representantes da cidade reforço no policiamento ostensivo, mais rondas escolares, instalação de batalhão da Polícia Militar na Vila Operária, e criação da escola militar na cidade. O secretário comentou que a parceria com a Prefeitura é fundamental nesse trabalho. “Ruas asfaltadas, terrenos sem matagal, ruas mais iluminadas. Tudo isso influencia na segurança pública, além de melhor a educação nas escolas. Este ano nós vamos combater duramente o tráfico doméstico, aquele que mais incomoda o cidadão, a boca de fumo, o traficante do bairro. A droga fomenta os outros crimes”, explicou.

MAIS 30 VIATURAS PARA POLÍCIAS III

Vale lembrar que essas viaturas são uma promessa antiga da Secretaria de Segurança. Sempre chegam hoje, semana que vem, mês que vem… Mas até agora nada. Fica a expectativa de que não se trata mais uma vez de conversa pra boi dormir, prometendo algo que será cumprido. Nunca é demais lembrar que, no caso da Polícia Militar, são apenas 15 viaturas para atender quase 220 mil habitantes e patrulhar até mesmo a zona rural.

INCINERAÇÃO

A Polícia Civil realizou a incineração de aproximadamente 300 quilos de entorpecentes em Rondonópolis, resultado de apreensões ao longo de um ano e meio de ações desenvolvidas pelas forças de Segurança Pública, no enfrentamento ao tráfico de drogas na região. Os trabalhos foram acompanhados pela Vigilância Sanitária e contaram com o efetivo da 1ª Delegacia de Polícia, da Delegacia Regional de Rondonópolis e do Grupo Armado de Resposta Rápida (GARRA). A incineração aconteceu na caldeira de uma empresa localizada às margens da BR-364, com autorização da Justiça.

MAIS DE 100 NOVOS CARGOS PARA A DEFENSORIA

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) derrubou, durante sessão na terça-feira (21), os três vetos do governador Pedro Taques (PSDB) que impediam a criação de 111 novos cargos na Defensoria Pública. Os três projetos de lei que prevêem a criação de novos cargos haviam sido aprovados pelo Legislativo. Um dos projetos que trata da criação de 55 novos cargos foi encaminhado à AL pelo então defensor-geral do estado, Djalma Sabo Mendes, em 2016. Em um ofício enviado ao Legislativo, Mendes alega que os 200 defensores públicos já existentes no estado não são suficientes para atender a demanda.