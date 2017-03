CADÊ A TELA I

Na última sexta-feira (17), um macaco foi encontrado morto na Avenida Otaviano Muniz, mais conhecida como Beira Rio, e logo causou espanto em quem passava pelo local. Com a onda de casos de febra amarela, o temor era de que o macaco pudesse ter morrido em decorrência da doença. Contudo, conforme o Centro de Zoonoses, a causa provável da morte foi um atropelamento, já que o animal estava bastante ferido.

CADÊ A TELA II

Curioso fato é que, o projeto ambiental para a aprovação da avenida, previa além de uma passagem subterrânea, que a via teria telas de proteção pela sua extensão, para evitar que animais cruzassem a pista e fossem atropelados pelos veículos. Vale lembrar que naquela área existe mata, o Rio Vermelho e o Córrego Lourencinho, com muitos animais que foram impactados com a construção da ponte e da Avenida. Até hoje, as telas não foram instaladas.

CADÊ A TELA III

Apesar da avenida caríssima, as esperadas telas de proteção não chegaram. Por que não foram colocadas? O que foi feito com o recurso? O que se sabe até o momento, é que esse assunto já deu muito “pano pra manga” na gestão passada, gerando até um “fight” entre Justiça e a turma do Percival. Brigas a parte, seria interessante o atual prefeito verificar a situação, com uma auditoria sobre o que realmente previa o projeto da Otaviano Muniz, e o que foi entregue para a população. Isso, claro, se for do interesse do gestor em esclarecer a situação.

VIOLÊNCIA

Chama a atenção o fato como os criminosos perderam o medo de esconder o rosto durante a realização de crimes. No mais recente deles, o assalto a um supermercado no bairro Bom Pastor, quatro homens armados praticam o assalto e, aparentemente, não demonstraram nenhum receio de serem reconhecidos. A sociedade segue por um caminho nada bom…

15 ANOS DE CARREIRA

O delegado regional da Polícia Judiciária Civil (PJC), Claudinei Souza Lopes, responsável pela Instituição na região de Rondonópolis, está completando 15 anos de serviços prestados a PJC e ao Estado de Mato Grosso. “A autoridade policial não resolve nada sozinho e só alcançará os resultados positivos juntando forças com sua equipe, igualmente competente e disposta a atingir êxitos nas atividades de Polícia Judiciária, investigativa, entre outros atendimentos”, disse.

ZÉ SOLTA FOGO

Chega o burburinho a essa coluna que o prefeito da cidade, Zé Carlos do Pátio”, anda “soltando fogo” com os tópicos em que o mesmo é citado como “Zé do Buraco”. Somente a título de esclarecimento, não foi a coluna quem criou o apelido, e a mesma torce para que o mesmo seja esquecido, e isso, só depende do prefeito. Contudo, como bem lembrou uma coleguinha que todos os dias precisar “cair” com seu veículo em um buraco para conseguir sair da sua garagem, a coisa não anda nada boa…