“VOLTAMOS DEZ CASINHAS…” I

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, em entrevista à imprensa na manhã de ontem, afirmou que as fraudes no mercado de carnes no Brasil descobertas pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal (PF), teria atingido apenas uma pequena porcentagem da produção, com adulteração e venda de carne vencida, uso irregular de carne de porco e até de papelão na confecção de produtos alimentícios.

“VOLTAMOS DEZ CASINHAS…” II

Ao mesmo tempo, Blairo Maggi reconheceu que “voltamos dez casinhas para trás” e que “não será uma tarefa fácil” recuperar a imagem do Brasil no mercado internacional. Na sexta (17) em que foi deflagrada essa que foi considerada “a maior operação da história da PF”, as ações na Ibovespa das gigantes JBS e BRF, supostamente envolvidas nas fraudes, caíram 10,59% e 7,25% respectivamente, uma perda bilionária de valor das empresas frigoríficas.

“VOLTAMOS DEZ CASINHAS…” III

“Nós temos um sistema importante, robusto, porém comandado por pessoas. E quando uma pessoa se corrompe numa linha dessa, infelizmente o Brasil inteiro paga uma conta, não são só os produtores, tem a imagem do País, a desconfiança inclusive dos consumidores internos”, reconheceu Maggi.

SÃO PEDRO DA CIPA

O governador Pedro Taques recebeu na sexta-feira (17.03) o prefeito de São Pedro da Cipa, Alexandre Russi, e os vereadores da cidade que apresentaram as principais demandas do município. Entre os projetos apresentados, o prefeito quer criar um programa para atender alunos das escolas municipais e estaduais durante o contraturno do período de aula.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Os vereadores Silvio Negri (PC do B) e Moacir José da Silva, o Bilu do Depósito de Areia (PRTB), querem discutir com a população de Rondonópolis os impactos da reforma da previdência proposta pelo governo federal. No último 15, os vereadores protocolaram na Câmara Municipal um ofício requisitando do presidente da Casa de Leis, vereador Rodrigo da Zaeli (PSDB), uma audiência pública sobre o tema para o próximo dia 14 de abril.

“SEM BRIGA”

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, Dilmar Dal’Bosco (DEM), defendeu que a base governista chegue a um nome de consenso para disputar a vaga do ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), Humberto Bosaipo, que renunciou ao cargo em 2014. Até o momento, três deputados se colocaram no pleito. O primeiro foi José Domingos Fraga (PSD), seguido de Guilherme Maluf (PSDB). Apesar de ainda não confirmar oficialmente, Sebastião Rezende (PSC) já disse, nos bastidores, também ter interesse na vaga. Todos são membros da base do governador Pedro Taques (PSDB).