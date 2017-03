FALA DO PRESIDENTE DA CÂMARA I

Continua repercutindo a fala do presidente da Câmara Municipal, Rodrigo da Zaeli, feita ao Jornal A TRIBUNA e publicada na edição do domingo (12/3), alegando que os vereadores estão sendo injustiçados pela sociedade em relação à verba indenizatória. O pintor Edivaldo Leite de Souza ligou para a redação para criticar as afirmações do vereador. “Ele [o Rodrigo] foi eleito pelo povo; não elegemos promotor de Justiça nem juiz!”, disse o leitor, rebatendo o argumento do vereador de que outras categorias também usufruem do benefício e não são cobradas.

FALA DO PRESIDENTE DA CÂMARA II

Enquanto o País passa por uma limpeza moral, Edivaldo repassou que a Câmara Municipal de Rondonópolis insiste em não se adequar a esse novo tempo. “Eles [os vereadores] estão lá [na Câmara] porque o povo os colocou. Já juízes, defensores e promotores chegaram onde estão por mérito próprio!”, acrescentou. O pintor justificou que não é contra a verba indenizatória, mas contra o vereador não querer dizer para onde está indo o dinheiro obtido com o benefício. A indignação é grande.

O SEGREDO DO CONSÓRCIO I

Um dos maiores questionamentos que se passa na cabeça daqueles que não entendem como é possível que o Município prefira terceirar a saúde, ao invés de convocar os aprovados no concurso público, é o que realmente se passa nos contratos firmados pela Saúde Municipal com o Consórcio Regional de Saúde e a Coopervale. Qual é o edital de contratação, quantas pessoas serão contratadas, para quais cargos, com quais salários, por quanto tempo… Perguntas sem respostas, já que a atual gestão insiste em não divulgar as informações para a população.

O SEGREDO DO CONSÓRCIO II

Na Câmara Municipal, ainda existe vereador interessado em obter essas informações, apesar da grande maioria de seus colegas estar fazendo “vistas grossas” para a situação. Quem sabe a Prefeitura repasse essas informações, que são trancadas a sete chaves no Paço Municipal, ao menos para o vereador, podendo assim mais pessoas terem acesso a informação.

O SEGREDO DO CONSÓRCIO III

Não é segredo que na gestão passada, e nas anteriores, também foram firmados contratos com consórcios e cooperativas, que muita gente foi contratada e que até hoje não se sabe quantas foram ou são oficialmente. Mas, se partimos do pensamento que, se houve erro no passado e ele não deve ser repetido, estamos bem longe disso. O concurso público existe para moralizar a contratação no serviço público, contratando os mais capacitados. Se esse não é o interesse principal da gestão, qual é? Que os leitores tirem suas conclusões.

APREENSÃO DE DROGA I

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu ontem (16), em Rondonópolis, uma adolescente de 16 anos que transportava pouco mais de 14 quilos de maconha. Ela estava no interior de um ônibus de passageiros que fazia a linha Foz do Iguaçu (PR) a Sinop (MT). Aos policiais, a menor afirmou que comprou a droga na cidade de Dourados (MS), pelo valor de R$ 5 mil e levaria até a cidade de Nova Xavantina (MT), onde seria revendida.

APREENSÃO DE DROGA II

No mesmo ônibus em que a droga foi encontrada, ao entrevistar os passageiros, os policiais descobriram ainda em consulta ao sistema da PRF, um homem com mandado de prisão em aberto por roubo majorado, expedido pela 9ª Vara Criminal do Município de Vitória (ES). Ele acabou detido e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis.