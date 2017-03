NEM FANTASMA I

O Instituto Médico Legal (IML) de Cuiabá foi alvo de uma brincadeira durante esta semana, por meio das redes sociais, depois que um vídeo gravado originalmente no Paraná e que mostrava a ação de um suposto fantasma batendo portas e piscando lâmpadas em corredores, foi atribuído ao IML da Capital. Explicada a situação, os próprios servidores brincaram dizendo que por lá o calor é tanto, que nem os fantasmas querem ficar.

NEM FANTASMA II

É que o IML da Capital passa por muitos problemas, que deixaram os servidores sem sistema de resfriamento por alguns dias, justamente em Cuiabá, uma das cidades mais quentes do Brasil. Outro local que os fantasmas também não querem visitar, deve ser o IML de Rondonópolis, que tem uma estrutura velha e precária, apesar de pequenas melhorias recentes que foram entregues pelo Estado. Chamaremos de melhorias, mas só pra não ofender.

CERCO FECHANDO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE) confirmou a prática de caixa 2 (dinheiro não declarado à Justiça Eleitoral) na campanha do ex-vereador Lúdio Cabral (PT) à Prefeitura de Cuiabá, em 2012. A informação consta na denúncia relativa à 4ª fase da Operação Sodoma, que investiga suposto esquema que teria desviado R$ 8,1 milhões dos cofres do Estado. Lúdio, que também foi candidato a governador nas últimas eleições, cada dia se enrola mais com as denúncias.

CPI DO MT PREV I

A deputada estadual Janaina Riva (PMDB) apresentou durante sessão plenária de ontem (15) requerimento para abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar possível rombo no MT PREV (previdência de Mato Grosso). Dez parlamentares assinaram o documento. Além de todos da oposição, deputados da base do governo como Guilherme Maluf (PSDB), Oscar Bezerra (PSB) e o presidente da Assembleia Legislativa Eduardo Botelho (PSB), também engrossam a lista de assinaturas.

CPI DO MT PREV II

Segundo Janaina, o objetivo é não só apurar o tamanho do déficit previdenciário, que segundo informações preliminares aumentou nos últimos dois anos R$ 800 milhões, mas também apurar as causas e se há realmente a necessidade de subir o percentual de contribuição como já ventilou o Poder Executivo.