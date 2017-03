“ZÉ DO BURACO” NOVAMENTE I

A administração Zé do Carlos do Pátio, infelizmente, não vem conseguindo êxito na tarefa de livrar as ruas da cidade da imensa quantidade de buracos nesta época das chuvas. Em alguns bairros, a situação das vias asfaltadas é caótica neste momento. Para piorar, na semana passada, a operação tapa-buraco foi suspensa por dias devido à paralisação dos terceirizados, os quais reclamavam da falta de pagamento.

“ZÉ DO BURACO” NOVAMENTE II

Nesta situação, a pecha antiga de “Zé do Buraco” para o prefeito Zé Carlos do Pátio vai ganhando força novamente. Vale falar que alguns erros foram cometidos nesta tarefa. No começo, no afã de mostrar serviço, as equipes estavam atuando até debaixo de chuva ou logo após ela, colocando a massa asfáltica sobre os buracos ainda cheios de água. Resultado: o serviço logo ficou perdido. Agora, desde fevereiro, com uma trégua na quantidade de chuvas, o ritmo de trabalho caiu.

CARRO DE BOI I

A cara obra do carro de boi da Praça dos Carreiros, cujo valor assustou até os pecuaristas do Xingu, ficou perdida em meio a uma Praça totalmente deteriorada, que não contribui em nada com o paisagismo da cidade da forma como está. Os bois, que destoam do resto da paisagem, são atualmente utilizados para “bombar” nas redes sociais.

CARRO DE BOI II

É que muita gente, especialmente a garotada, têm aproveitado a obra para fazer graça. Eles sobem nos bois e fingem a montaria, tudo para fazer fotografias e vídeos que serão publicados em redes sociais. Se a reforma da Praça não sai, e se o caríssimo carro de boi foi feito mesmo, só sobra para a população rir da nova diversão dos jovens da cidade. É cada uma!

APREENSÃO DE DROGA

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada de ontem (14), na BR-163 em Itiquira, 206 quilos de maconha que estavam em um veículo. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina, e o motorista, ao ver os policiais, pulou do carro em movimento e entrou em um milharal às margens da rodovia, conseguindo escapar do flagrante. Todo o entorpecente foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal (PF) de Rondonópolis.