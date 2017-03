REUNIÃO DO CONSEG

DE VILA OPERÁRIA

O Conselho Municipal de Segurança Pública (Conseg) de Vila Operária, através do seu presidente Jairo Vicente, realizará hoje (10/3), às 19h30, uma reunião para discutir assuntos inerentes à segurança do distrito, como os casos de roubos e furtos, implantação do Batalhão de Polícia Militar, aumento do número de viaturas e outras melhorias. Jairo convida comerciantes, moradores e demais interessados para participar dessa reunião que vai ocorrer na Companhia de Polícia Militar de Vila Operária, localizada na Rua Deputado Emanuel Pinheiro, 2203, em Vila Operária.

FILAS I

Uma das maiores vergonhas em nossa cidade, certamente é a fila da Caixa Econômica Federal, da Rua Arnaldo Estevão. Por volta das 7h, já existem pessoas na fila, e de acordo com os comerciantes da região, o problema tem sido recorrente. Não se trata de aumento do movimento devido a liberação do FGTS de contas inativas, mas sim um problema crônico. E pelo jeito, então, vai piorar.

FILAS II

Com isso, além dos clientes que sofrem para conseguir atendimento, os lojistas da região também acabam sendo afetados. “Durante toda a manhã e em boa parte da tarde, essa fila está na minha porta. Quem passa na rua, nem consegue ver a minha loja”, disse uma empresária. Situação complicada, resultado de poucos servidores, poucas agências, muitos clientes, grande arrecadação e achincalhação com a cara do povo.

JUÍZA GANHA FORÇA

A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, negou um habeas corpus impetrado pela defesa do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e manteve a juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital, na condução da ação penal derivada da 1ª fase da Operação Sodoma. Com isso, a magistrada, que é destaque nacional pela sua atuação em Mato Grosso no combate à corrupção, sai mais fortalecida do episódio.

PERIGO I

Usuários da BR-163/364, que precisam se deslocar para a região de Fátima de São Lourenço, relatam os riscos que os motoristas correm quando, no sentido Rondonópolis – Juscimeira, precisam virar a esquerda para entrar na MT-270, e seguir rumo aos sítios, fazendas e o Distrito. Além de sinalização considerada deficiente pelos condutores, existe também a necessidade de melhorar o acesso, dando mais segurança para quem precisa aguardar para cruzar a pista, sem ser “engolido” pelas carretas que trafegam pela movimentada rodovia.

PERIGO II

Que sina a de quem vive por ali… Além de pagar pedágio, ida e volta, para trafegar um trecho pequeno até Rondonópolis, precisa conviver com os riscos de uma rodovia perigosa. O povo sempre paga o preço da ineficácia dos nossos governantes, que deixaram que um contrato de concessão fosse firmado a revelia, sem se importar com as reais necessidades da população. Rotatórias, viadutos, retornos, passarelas… Quem precisa, não é mesmo?