INDELICADEZA I

Gozando de seus tempos na Tribuna Livre da Câmara Municipal, os legisladores aproveitam a fala para impor pensamentos, fazer cobranças, criticar, parabenizar, enfim… É o momento em que o vereador pode falar com a população. O que chama a atenção nesse momento, é a forma como os colegas de mandato pouco dão atenção para quem está falando.

INDELICADEZA II

Concentrados em seus celulares, circulando pela casa, em reuniões paralelas ou até mesmo fazendo um lanchinho na copa, os vereadores pouco prestam atenção no que os colegas estão falando. Atitude deselegante, no mínimo. Se o legislador quiser aproveitar para xingar a mãe de um colega na tribuna, capaz do mesmo nem ficar sabendo.

CIUMEIRA

É bom o prefeito Zé Carlos do Pátio começar a acalmar a sua “tropa de choque”, já que o alto escalão de seu governo e de seu partido, o Solidariedade, andam com ciúmes das atuações uns dos outros. O problema é que uns andam achando que outros estão se destacando demais, e outros que o coleguinha está querendo mandar em tudo. Briga de egos, de gente grande.

FOGO AMIGO I

O vereador Vilmar Pimentel (SD) usou a tribuna livre da Câmara, ontem (08), para criticar a gestão da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – Coder. Segundo ele, a Diretora Administrativa e financeira da Companhia, Katiene Inácio Salomão, tem interferido não só na gestão de onde é lotada, como também na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas. “Ela [Katiene] está dividindo suas atenções entre o local em que está lotada e o RH do Paço Municipal. Também tem arrumado tempo para coordenar quem vai para o Hospital do Câncer, em Barretos, fazer tratamento. Nada contra, mas o que parece é que ela não gosta do local que foi designada, até sugiro a troca dela”, defendeu o legislador.

FOGO AMIGO II

Ele lembra que a função do vereador é fiscalizar e, mesmo sendo da base do prefeito Zé Carlos do Pátio, não vai se furtar de suas obrigações de legislador, muito menos, ver situações erradas e aplaudir. “Eu sou da base, mas não posso só defender, tenho e vou cumprir o meu papel”, explicou Pimentel. O vereador Roni Magnani (PP) parabenizou o colega pela atitude de sugerir que o prefeito mexa no time. “Se for preciso, temos que mexer no próprio time. É assim que as coisas dão certo”, falou Magnani.