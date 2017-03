PROMETEU I

Como prometeu, o prefeito Zé Carlos do Pátio deu início ao chamamento dos aprovados no concurso público realizado pelo ex-prefeito Percival Muniz, para assumirem as vagas que lhe são de direito. Ontem, foram 50, mas, quando serão chamados os demais? Essa é a grande pergunta que fica na cabeça de quem estudou e passou no concurso, e que não sabe quando vai trabalhar na vaga que tanto batalhou para conseguir.

PROMETEU II

Existe sempre um estranhamento com essa dificuldade em se chamar os concursados, já que está sendo investido muito dinheiro em contratos com consórcio e cooperativa, para contratação de funcionários. É uma conta que simplesmente não bate na cabeça da população. Se existem concursados aprovados, por que contratar outras pessoas? Se a resposta for situação financeira, é melhor começar a bolar uma mais convincente. De toda forma, o primeiro passo foi dado, e todos os olhos estão voltados para o Paço Municipal, na esperança de que, um dia, a festa das contratações deixe de existir em Rondonópolis, e os servidores da cidade ocupem os cargos por mérito.

PAPAGAIO DE PIRATA

Deixando de lado os elogios (merecidos) já feitos à 1ª edição do Mutirão da Justiça Comunitária, não podemos esquecer a famosa cornetada. Alguns vereadores, mais precisamente os de primeiro mandato, aproveitaram a oportunidade para aparecer de qualquer jeito. Entre a multidão, eles se apertavam para aparecer nas fotos e nas imagens das televisões, no papel do famoso papagaio de pirata. Para aparecer, fica uma importante dica, basta trabalhar e honrar o cargo confiado pela população. Quem se destaca, acaba naturalmente atraindo os desejados holofotes, e não é preciso pagar o mico de aparecer na figura do papagaio.

SEM PAGAMENTO I

Caminhões e máquinas de funcionários terceirizados da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) ficaram parados ontem (7) no pátio da empresa, devido a falta de pagamento dos terceirizados. Conforme as informações, são três meses sem receber. Um problema vivenciado por Percival Muniz, que dizia que a culpa era do Zé. Agora, será que o Zé vai por a culpa no Percival também? Enquanto as contas não se ajeitam, é a população que sofre. Afinal, quase não existem problemas nessa cidade que dependem dos trabalhos da companhia, não é mesmo?

SEM PAGAMENTO II

Por falar em pagamentos atrasados, alguns prestadores de serviço do Rondonfolia andam por aí cobrando os dias de trabalho na festança. Os credores, cansados de procurar os “contratantes”, agora resolveram procurar até a imprensa para tentar resolver a situação. Eles batem nas portas dos veículos de comunicação, no intuito de tentar pressionar a organização a efetuar os pagamentos. Ao que parece, o pagamento deve sair no máximo até hoje (8). Contudo,é bom ficar de olho nessa história.