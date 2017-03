REGISTRO DE FALECIMENTO I

Faleceu na manhã de ontem, 6 de março, na Santa Casa de Misericórdia, o rondonopolitano e conhecido vendedor de autopeças na cidade, Maurício Martins de Andrade, vítima de graves complicações respiratórias, hemorragia digestiva alta e insuficiência renal crônica. Maurício era filho de Getúlio Garcia de Andrade e Maria Martins de Andrade. Tinha 46 anos de idade. Deixa pais, esposa, filhos e muitos amigos. O corpo está sendo velado na União Familiar e o sepultamento acontece nesta terça-feira (7/3), às 10h, no Cemitério da Vila Aurora.

REGISTRO DE FALECIMENTO II

Faleceu neste domingo (5/3) o mototaxista e técnico agrícola Daniel José Parreira, aos 40 anos de idade, em decorrência de um acidente de trânsito na MT-338, na cidade de Tapurah, no norte do Estado. O veículo em que ele estava saiu da pista, capotando em seguida. Ele era morador de Rondonópolis e estava trabalhando em uma fazenda no Nortão. O seu corpo foi transladado para Rondonópolis, sendo velado na União Familiar São José, em Vila Operária. O sepultamento ocorreu na tarde de ontem na Cascata, zona rural de Rondonópolis.

BOATOS

No último fim de semana as redes sociais em Rondonópolis, especialmente o WhatsApp, foram bombardeadas com a informação de que um homem havia sido executado no Cais da cidade, com vários tiros. Em alguns grupos eram 15 tiros, em outros 20 e em outros mal dava para contar quantas balas atingiram a suposta vítima. Boatos e mais boatos. Ninguém foi executado no Cais, não passava de uma grande mentira propagada em rede social. É por isso que é bom ficar de olho e não sair compartilhando qualquer informação, sem antes ter certeza da veracidade dos fatos. Esse “zap zap” é um perigo!

CAPACITAÇÃO

Integrantes da Corregedoria da Polícia Militar estão desde ontem (6) em Rondonópolis, capacitando 30 policiais militares e 2 bombeiros militares, para as atividades de fiscalização das instituições. Os sargentos, atuarão na investigação de denúncias, conduta dos colegas e até possíveis crimes cometidos. Entre as atividades, quando necessário, estará a vigilância e disciplina das atividades funcionais dos membros e servidores de cada instituição.

TUDO SE AJEITA

Bem certo está quem diz que, na política, não existem adversários. Enquanto a população vive em clima de Palmeiras x Corinthians, até brigando por causa de políticos, os mesmos fingem inimizade, até que o interesse em comum os separe. Em Rondonópolis, seguimos a tendência nacional. Um dia bate, no outro assopra… No outro já está todo mundo junto de novo. Coitado é de quem inventa de por a mão no fogo por algum deles.