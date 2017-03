DUPLA MAIS ANIMADA DAS MANHÃS ESTÁ DE VOLTA I

Depois de merecidas férias, de longas manhãs sem o Café no Copo, eles estão de volta! A dupla Ema e Nany está de volta para animar as manhãs rondonopolitanas na 105 FM. Além de muita energia, alegria e participação dos ouvintes pelo WhatsApp, a dupla que inovou com o programa É Show volta com todo gás a partir dessa segunda-feira, 6.



Sorteio de prêmios para os ouvintes, muito flashback, participação da velha surda, Dona Nona, o personal stylist Vinny e suas dicas altamente sem noção sobre modas e tendências, são apenas um pouquinho do que os ouvintes podem esperar. Então, não se esqueça de sintonizar a 105 FM e curtir a volta da dupla mais animada das manhãs. Não deixem de sintonizar, por que a sua manhã É Show!

NOVA QUEDA

O número de linhas de celulares ativas no país caiu 5,38% em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O total de linhas móveis registradas no país em janeiro deste ano foi 243,42 milhões. Em comparação com dezembro de 2016, a queda no número de linhas foi 0,27%.



De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a queda do número de celulares é consequência da redução da tarifa de interconexão, que é o valor cobrado entre empresas fixas e móveis para a realização das ligações, e do valor de remuneração de uso de rede, praticado entre as operadoras de celulares.

NOVA INVASÃO

A área de garimpo ilegal na Serra da Borda, em Pontes e Lacerda, foi invadida pela quarta vez há aproximadamente duas semanas, segundo a Polícia Militar. A nova invasão levou cerca de três mil pessoas ao local em busca de ouro. Não houve registro de violência durante a ocupação. O local já foi ocupado antes e desocupado três vezes após decisões judiciais. Na mais recente desintrusão, 120 policiais civis e militares de forças especializadas participaram da operação. A região começou a ser invadida em setembro de 2015 e chegou a reunir milhares de pessoas de várias partes do país em busca de ouro.